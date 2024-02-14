В Маршаковке пройдет акция, посвященная родному языку

С 19 по 21 февраля в библиотеке им. Маршака пройдет акция «Сокровище моё – родной язык». К Международному дню родного языка библиотекари подготовили выставки, творческие задания и игры.

В зале «ЧитариУм» на втором этаже библиотеки для читателей подготовлены настольные игры, в том числе коми национальная игра «Шег», а также бродилки, игры на развитие памяти и многое другое.

20 и 21 февраля творческие занятия по изготовлению традиционных коми оберегов «Спасибо шумерам» в зале «Зиль-Зёль» на втором этаже библиотеки погрузят читателей в историю родного языка.

С 19 по 29 февраля книжная выставка «Яркие краски родных языков», расположенная в зале «ЧитариУм», раскроет тайны русского языка от вятичей до москвичей, а книга «Русский язык с Машей Трауб» станет отличным пособием для родителей и детей.

21 февраля с 10:00 до 19:00 в зале «Читай-ка» на первом этаже библиотеки пройдёт игра в ассоциации «Слово не воробей», где каждый читатель сможет проверить себя на знание редких слов и их значение. В зале «Филин» на втором этаже для читателей подготовлена познавательная игра «Вӧр кузя. Сквозь лес» с интересными фактами о животных и растениях Республики Коми, а также их названиями на коми и русском языках.

Завершит цикл мероприятий мастер-класс «Сказочная азбука». Участники создадут объемные буквы русского алфавита из бумаги, что может стать прекрасным началом для изготовления самодельной домашней азбуки.