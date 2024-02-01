Издательский дом Коми

Автономное учреждение Республики Коми

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Асывсянь рытӧдз – физкультура да спорт

йöзöдöма

Кольӧм вежонӧ Луздор районса Абъячойын кыпыда восьтісны ӧнія выль спорткомплекс. Стрӧитӧма сійӧс «Демография» нацпроектлӧн «Спорт норма жизни» федеральнӧй уджтас весьтӧ, видзӧма 389,9 миллион шайт, сы лыдын 136,7 миллионсӧ федеральнӧй сьӧмкудйысь.

Спорткомплекссӧ уджӧдны кутас Луздор районын томуловлы содтӧд тӧдӧмлун сетан шӧрин. Тані кутасны нуӧдны мини-футболысь, баскетболысь, волейболысь, туризмысь, пауэрлифтингысь, атлетика гимнастикаысь тренировкаяс. Локтан воӧ восьтасны содтӧд секцияяс.

Асывсяньыс шӧринас мӧдасны волывлыны физкультура урок вылӧ школаын велӧдчысьяс, лун шӧр бӧрас томулов кутасны песны вын-эбӧссӧ секцияясын, а рытнас ӧдзӧсыс  лоӧ восьса быдӧнлы, коді физкультура-спортӧ пырӧдчӧмӧн зільӧ ёнмӧдны дзоньвидзалунсӧ.

 <> Гижӧдсӧ дасьтiс Александра Артеева.
Снимокъясыс ӧтуввезйысь.

Асывсянь рытӧдз – физкультура да спорт

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