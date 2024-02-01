Асывсянь рытӧдз – физкультура да спорт

Кольӧм вежонӧ Луздор районса Абъячойын кыпыда восьтісны ӧнія выль спорткомплекс. Стрӧитӧма сійӧс «Демография» нацпроектлӧн «Спорт – норма жизни» федеральнӧй уджтас весьтӧ, видзӧма 389,9 миллион шайт, сы лыдын 136,7 миллионсӧ федеральнӧй сьӧмкудйысь.
Спорткомплекссӧ уджӧдны кутас Луздор районын томуловлы содтӧд тӧдӧмлун сетан шӧрин. Тані кутасны нуӧдны мини-футболысь, баскетболысь, волейболысь, туризмысь, пауэрлифтингысь, атлетика гимнастикаысь тренировкаяс. Локтан воӧ восьтасны содтӧд секцияяс.
Асывсяньыс шӧринас мӧдасны волывлыны физкультура урок вылӧ школаын велӧдчысьяс, лун шӧр бӧрас томулов кутасны песны вын-эбӧссӧ секцияясын, а рытнас ӧдзӧсыс лоӧ восьса быдӧнлы, коді физкультура-спортӧ пырӧдчӧмӧн зільӧ ёнмӧдны дзоньвидзалунсӧ.
<> Гижӧдсӧ дасьтiс Александра Артеева.
Снимокъясыс ӧтуввезйысь.