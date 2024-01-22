Жителей Коми приглашают к участию в национальной премии «Россия – страна возможностей»

Премия «Россия – страна возможностей» призвана выявить и поддержать тех жителей страны, кто своими действиями запускает положительные изменения, реализует и создает возможности в различных сферах жизни.

Национальная премия «Россия – страна возможностей» – для каждого, кто готов быть примером для других. К участию приглашаются жители России старше 18 лет, которые реализуют профессиональный и личностный потенциал, вносят свой вклад в развитие страны.

Победителей премии выберут в нескольких номинациях: «Здравоохранение и медицина», «Предпринимательство», «Лидерство», «Информационные технологии и искусственный интеллект», «Экология», «Туризм», «Спорт и уличная культура», «Наука и технологии», «Инклюзия», «Творчество и искусство», «Медиа», «Образование» и «Развитие регионов».

Прием заявок на премию продлится до 19 января 2024 года. В подачу заявки входит регистрация на сайте (premia.rsv.ru), подробный рассказ истории, загрузка видеовизитки. После прохождения технического отбора и отбора экспертным сообществом будет сформирован рейтинг номинантов и пройдет народное голосование.

Определение победителей премии состоится в г. Москве в рамках Международной выставки-форума «Россия». Победители получат возможность стать амбассадором АНО «Россия – страна возможностей», приглашение в качестве спикера и эксперта на профильные мероприятия, информационную поддержку и участие в документальном фильме «Дело в людях», путешествие по России, обучение по профилю в мастерской управления «Сенеж». Также победителей ожидают индивидуальный пакет поддержки и развитие в области профессиональной и личностной реализации.

Официальный сайт премии: https://premia.rsv.ru

*** Организатором Национальной премии является АНО «Россия – страна возможностей». Автор идеи проведения премии – Анна Пивоварова, выпускница проекта «Мастера гостеприимства». Идея была предложена Президенту Российской Федерации, председателю Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Владимиру Владимировичу Путину. Президент поддержал инициативу и поручил организовать проведение премии.