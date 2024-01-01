Нацпроект «Демография»: в Коми с 2024 года региональный семейный капитал при рождении первенца увеличен в два раза — до 300 000 рублей.

А если первый ребенок родился у женщины, которой не исполнилось 25 лет, то в этом случае размер регионального капитала с текущего года составит 500 000 рублей. Такие изменения в социальное законодательство региона внесены по инициативе Главы Республики Коми Владимира Уйба.

Напомним: региональный семейный капитал (РСК) при рождении первого ребенка предоставляется без каких-либо критериев нуждаемости в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» нацпроекта «Демография».

— Национальный проект «Демография», который реализуется в стране по решению Президента России Владимира Путина, направлен в том числе на то, чтобы помочь семьям с детьми улучшать условия своей жизни, чтобы родители могли уделять больше внимания здоровью, развитию и воспитанию детей, чтобы, зная, что государство их поддерживает, семьи не откладывали рождение ребенка. В этом смысле региональный семейный капитал полностью совпадает с целями национального проекта и служит хорошим дополнением к мерам поддержки семей, которые установлены на федеральном уровне. Демографическая инициатива Главы Республики Коми по увеличению размера регионального капитала и других республиканских мер поддержки семей при рождении детей отвечает интересам семей. Это очень хорошее начало Года семьи, объявленного в стране Президентом России, — отметила заместитель Председателя Правительства Республики Коми — министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Екатерина Грибкова.

Как пояснили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, РСК в новых размерах установлен на детей, рожденных или усыновленных начиная с 1 января 2024 года. На детей, которые родились в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2023 года региональный капитал положен в прежнем размере – 150 000 рублей.

Региональный семейный капитал в связи с рождением первенца — это одна из наиболее востребованных республиканских мер поддержки семей с детьми. В 2023 году сертификаты на РСК в связи с рождением первенца получили 1962 семьи, а средствами капитала воспользовались 2103 семьи.

— Региональный капитал молодые родители могут использовать для решения наиболее важных для семьи вопросов, в том числе – на покупку жилья, а также ремонт своих домов и квартир. Так, в прошедшем году с помощью РСК улучшили жилищные условия 682 семьи, сделали ремонт жилья 1052 семьи. Также капитал можно полностью использовать на оплату образования или лечения ребенка, — сообщили в Минтрудсоц РК.

В ведомстве напомнили, что в прошлом году возможности расходования средств капитала расширились. Теперь все средства этой меры поддержки можно направлять для покупки автомобиля, снегохода или маломерного судна.

Кроме того, до 50 тысяч рублей увеличен размер выплаты за счет капитала. Эти средства семья может использовать один раз в календарном году для оплаты ЖКУ, налогов семьи, услуг детского сада, санаторно-курортного лечения, страхования имущества семьи или здоровья ребенка, семейной поездки на отдых, а также оплаты физкультурно-оздоровительных услуг детей. В прошлом году выплатой за счет РСК воспользовались 463 молодых родителя.

Обратиться за РСК при рождении (усыновлении) первого ребенка можно через портал «Госуслуги», в Центр соцзащиты населения по месту жительства или месту пребывания или же в любой МФЦ «Мои документы» на территории Коми.