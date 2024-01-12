«Лаборатория Касперского» расскажет школьникам на «Уроке цифры» про кибербезопасность настоящего и будущего

«Лаборатория Касперского» разработала для всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» обучающие материалы и тренажеры на тему «Кибербезопасность будущего». Школьники узнают, например, что такое интернет вещей, как обезопасить умный дом, защищать данные на смартфонах и противостоять самым разным кибератакам, в том числе тем, что реализуются с использованием продвинутых технологий. А еще познакомятся с многообразием профессий в ИТ и специалистами, которые уже сегодня разрабатывают подходы и решения для защиты различных устройств, чтобы сделать современный цифровой мир безопаснее.

Проект «Урок цифры» ежегодно реализуется Минпросвещения России, Минцифры России и АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика».

В этом учебном году «Урок цифры» от «Лаборатории Касперского» проходит в российских школах с 15 января по 4 февраля 2024 года. Урок состоит из интерактивных заданий-тренажеров. По сюжету герои попадают в симуляцию будущего – в 2050 год. Задания и сценарии различаются для учеников младших, средних и старших классов. Несмотря на то, что действие происходит в далеком будущем, в выдуманных мирах, задания носят вполне практический характер и учат, как защищаться от киберугроз сегодняшнего дня. Например, учащимся расскажут, что такое программа-шифровальщик и троянец-стилер, какие пароли являются надежными, а какие лучше не использовать, почему нужно регулярно обновлять программы, установленные на компьютере и смартфоне. Видеолекция, методические материалы для проведения занятия и сам тренажер будут доступны на сайте урокцифры.рф.

Материалы урока являются также практикоориентированными и помогают детям узнать о многообразии ролей в сфере ИТ и ИБ. Обе эти области – многогранные, и задача урока «Лаборатории Касперского» – познакомить детей с некоторыми профессиями, которые, безусловно, будут востребованы в будущем. Так, школьникам расскажут, чем занимаются, в частности, эксперты по кибербезопасности, пентестеры и специалисты по безопасной разработке.

— Наша миссия – строить безопасный мир. Мы верим, что важную роль в этом играют актуальные знания и навыки. Благодаря «Уроку цифры» мы сможем рассказать большому числу взрослых и детей, как сделать цифровое пространство более безопасным. Важно, что школьники также получат представление о многообразии ролей в области ИТ. Надеемся, что уроки от ведущих технологических компаний помогут им определиться с будущей профессией»,

— рассказывает Андрей Сиденко, руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности.

— В динамически меняющемся мире важность защиты данных и персональной информации возрастает ежедневно. Помимо этого, профессии будущего также неразрывно связаны с кибербезопасностью. Мы рады, что этот «Урок цифры» был запущен совместно с одной из лучших компаний мира в области кибербеза – Лабораторией Касперского. Уверен, школьники как младших классов, так и старших, вдохновятся этим направлением работы и, возможно, примут решение работать в сфере безопасности данных в будущем»,

— отметил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

Об «Уроке цифры»

Проект «Урок цифры» реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». Занятия на тематических тренажерах проекта проводятся в виде увлекательных онлайн-игр для трех возрастных групп: учащихся младшей, средней и старшей школы. Методические материалы уроков остаются в доступе на сайте проекта и охватывают широкий круг тематик: алгоритмы, кодирование, командная разработка, безопасность в Интернете, управление проектами, искусственный интеллект, машинное обучение, персональные помощники, сети и облачные технологии, большие данные, беспилотный транспорт, нейросети и коммуникации, приватность в цифровом мире.

Инициаторы «Урока цифры» — Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и АНО «Цифровая экономика». Задачами проекта являются развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация: уроки помогают детям сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием. Партнерами проекта в 2023/24 учебном году выступают «Лаборатория Касперского», Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», фирма «1С», компании Яндекс, VK, Росатом, Ozon Tech. С 2018 года уроки прошли более 78 млн раз.

О «Лаборатории Касперского»

АО «Лаборатория Касперского» — международная компания, работающая в сфере информационной безопасности и цифровой приватности с 1997 года. Глубокие экспертные знания и многолетний опыт компании лежат в основе защитных решений и сервисов нового поколения, обеспечивающих безопасность бизнеса, критически важной инфраструктуры, государственных органов и рядовых пользователей. Обширное портфолио «Лаборатории Касперского» включает в себя передовые технологии для защиты конечных устройств, ряд специализированных продуктов и сервисов, а также кибериммунные решения для борьбы со сложными и постоянно эволюционирующими киберугрозами. Технологии «Лаборатории Касперского» защищают более 400 миллионов пользователей и 220 тысяч корпоративных клиентов во всем мире.