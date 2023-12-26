 Неделя профилактики злоупотребления алкоголем в новогодние праздники

В новогодние праздники необходимо обратить особое внимание на проблему рискованного потребления алкоголя и принять взвешенные и эффективные меры для сохранения здоровья и человеческих жизней.

Как алкоголь влияет на здоровье человека и как встретить праздник без алкоголя читайте в наших еженедельных карточках.

Отметим, что профилактика употребления алкоголя является важной задачей национального проекта «Демография» и способствует укреплению общественного здоровья!