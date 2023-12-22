Путин призвал запустить обновленные нацпроекты

Он напомнил, что в 2024 году действующие национальные проекты, сформированные в 2018 году, завершаются. «А значит, нам предстоит уточнить национальные цели развития, расширить горизонт планирования до 2036 года. Поставить задачи, определить целевые параметры развития, которые соответствуют и нашим возросшим возможностям, и более высоким запросам общества, это естественно. И конечно, нужно подготовить и своевременно запустить обновленные национальные проекты», — сказал глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он подчеркнул, что сейчас накоплен «такой потенциал, который позволяет выйти на принципиально другой уровень и динамику развития всей страны».

Говоря о 2023 годе, Путин напомнил, что задачи были установлены по таким ключевым направлениям, как обеспечение экономического суверенитета: технологического и кадрового, инфраструктурного, финансового, а также структурные изменения внешнеэкономической деятельности. «И конечно, это развитие городов и поселков, социальной сферы, решение вопросов демографии, поддержки материнства и детства, системы здравоохранения и образования. В целом повышение качества жизни людей», — перечислил президент.

Он попросил докладчиков на заседании «кроме подробного отчета о выполнении задач, поставленных на 2023 год, сфокусироваться на том, что нужно сделать в наступающем, 2024 году, а также на дальнейшую перспективу».