Владимир Уйба поручил увеличить размер регионального семейного капитала в Республике Коми

Сегодня размер РСК составляет 150 тысяч рублей. С 2024 года его планируется увеличить до 300 тысяч рублей. При этом, если первый ребёнок родится у женщины в возрасте до 24 лет, размер выплаты составит 500 тысяч рублей.

Соответствующий законопроект будет рассмотрен на декабрьском заседании Госсовета Республики Коми.

«Президент России Владимир Владимирович Путин объявил 2024 год Годом семьи. В Республике Коми мы начали подготовку к проведению тематического года задолго. И одно из приоритетных направлений этой работы – оказание социальной поддержки семьям. Мы продолжаем наращивать эти меры. И с 2024 года планируем значительно увеличить их в связи с рождением детей», — отметил Глава Республики Коми Владимир Уйба.

Региональный семейный капитал выплачивается единовременно на первого родившегося ребёнка, а также на третьего или последующих детей. Увеличенная выплата будет предоставляться на детей, рождённых с 1 января 2024 года. Возможности расходования капитала не изменятся, семьи по-прежнему смогут использовать его для решения своих насущных вопросов, в том числе для улучшения жилищных условий.

Кроме того, по поручению Владимира Уйба с начала 2024 года сразу в 10 раз увеличатся ежемесячные пособия на покупку продуктов беременным женщинам и малоимущим кормящим матерям. Соответствующее Постановление Правительства Республики Коми уже принято. Выплата поднимется с 1 тысячи до 10 тысяч рублей.

Указанные меры поддержки предоставляются в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».

Таким образом власти Республики Коми уже начали активную подготовку к проведению Года семьи, объявленного Президентом России Владимиром Путиным в 2024 году.

«Поддержка семей, материнства, многодетности, детства – ключевое направление социальной политики нашего Президента Владимира Владимировича Путина, а также Правительства Республики Коми. Мы вводим новые социальные выплаты, совершенствуем уже действующие механизмы. Сегодня республиканские меры поддержки получают порядка 30 тысяч семей», — подчеркнул Владимир Уйба.

Особое внимание в Республике Коми уделяется поддержке многодетных семей: им предоставляются единовременные выплаты на покупку автомобиля, на улучшение жилищных условий, на подготовку детей к школе, компенсация оплаты за обучение в профессиональных организациях, на газификацию и многие другие.

«Мы постоянно расширяем и дополняем меры поддержки, чтобы молодые семьи в нашей республике не откладывали такой важный жизненный шаг, как рождение детей. А семьи, в которых уже есть дети, чувствовали уверенность в завтрашнем дне. Словом, мы начали активную работу в преддверии Года семьи. Наша цель – улучшение демографической ситуации, повышение рождаемости и укрепление многодетности в Республике Коми», — заявил Глава региона.