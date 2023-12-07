С начала года более 15 тысяч семей в Коми получили субсидию на оплату ЖКУ

Средний размер этой меры поддержки составляет 3758 рублей в месяц.

Субсидия на оплату ЖКУ предоставляется, если в совокупном доходе семьи расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размеров установленных региональных стандартов нормативной площади жилого помещения и стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают максимально допустимую долю расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В Республике Коми эта максимально допустимая доля расходов составляет 22 процента от совокупного дохода семьи.

— При расчете субсидии учитываются доходы семьи за шесть календарных месяцев, которые предшествуют месяцу перед месяцем подачи заявления о предоставлении субсидии. Например, если гражданин обращается за предоставлением субсидии в декабре этого года, то совокупный доход этого человека и членов его семьи будет рассчитываться за период с мая по октябрь 2023 года, — напомнила заместитель председателя Правительства Республики Коми — министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Екатерина Грибкова.

В Минтрудсоц РК добавили, что при расчете субсидии принимаются во внимание доходы всех постоянно совместно проживающих членов семьи. При этом под доходами понимается не только заработная плата, но и пенсии, стипендии, а также пособие по безработице, различные социальные выплаты и др.

Субсидия по оплате жилищно-коммунальных услуг – неизменно в числе самых востребованных у жителей Коми мер поддержки и наиболее значительных с точки зрения бюджетных ассигнований. Так, в 2023 году бюджет региона направил на обеспечение этой меры поддержки 628,7 млн рублей.

В Минтрудсоц РК напомнили, что субсидия на оплату ЖКУ не предоставляется гражданам, если у них есть подтвержденная судебным решением непогашенная задолженность по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая образовалась не более чем за 3 последних года. Если такая задолженность имеется, то для предоставления субсидии на ЖКУ её необходимо погасить.

Обратиться за назначением этой меры поддержки можно через портал «Госуслуги» (https://gosuslugi.ru/600177/1/form), в Центр социальной защиты населения по месту жительства или в любой МФЦ «Мои документы» на территории Коми.

***Согласно федеральному законодательству, право на получение субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг имеют пользователи жилого помещения в государственном жилищном фонде, наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде, члены жилищного или жилищно-строительного кооператива, собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома).