«Демография» нацпроектлӧн «Спорт – норма жизни» уджтас вылӧ подуласьӧмӧн Раиса Сметанина нима лызьӧн котралан республикаса комплексын нуӧдісны «Сыктывкарса лыжня» ставроссияса ордйысьӧм.
Медаль вӧсна вермасис Россия Федерацияса нелямын кык регионысь 524 спортсмен, на лыдын и спортӧ сӧмын на пырӧдчысьяс, и нималана нин лыжникъяс. Комиысь сборнӧйын 47 морт: 17 нывбаба да 30 мужичӧй.
Медводдза лунас аньяс «конькиӧн» котӧртісны дас, а мужичӧйяс – дас вит километр.
Нывбабаяс пӧвстысь финишӧдз медводз воис Рязань обласьтысь Арина Былинко. Сыысь неуна кольччис Комиысь Ольга Вокуева. Коймӧд местаын Сахалин обласьтысь Софья Кузнецова.
Мужичӧйясысь зарни шедӧдіс Мордовия-Перым крайсянь котралысь Рауль Шакирзянов. Эзысь босьтіс Хабаровск край-Якутия-Сахасянь ордйысьысь Михаил Соснин. Бронза вичмис Ханты-Манси автономия кытш-Юграысь Олимпиадаса чемпион Сергей Устюговлы.
Комиысь Полина Милузова 14-ӧд, Наталья Зюзева 16-ӧд, Ермил Вокуев кӧкъямысӧд, Дмитрий Мишарин дасӧд, а Степан Дуркин дас ӧтиӧд местаынӧсь.
Мӧд лунас спортсменъяс «классикаӧн» ордйысисны вит да дас километра дистанцияясын.
Медся тэрыбӧн вӧлі Комиысь Ольга Царёва. Миян республикаысь жӧ Милена Габушева – мӧдӧд, а Челябинск обласьтысь Алена Плечева – коймӧд.
Мужичӧйяс пӧвстысь став медальсӧ босьтісны миян спортсменъяс. Ермил Вокуевлӧн – зарни, Алексей Виценколӧн да Степан Дуркинлӧн – эзысь да бронза.
Комиысь Анастасия Власова да Фёдор Щукин нёльӧд, Дарья Канева витӧд, Наталья Зюзева 16-ӧд, Кирилл Силюк 17-ӧд, а Эммануэль Мамаджанян 19 местаынӧсь.
*Казьтыштам, «Сыктывкарса лыжня» ордйысьӧмсӧ Комиын нуӧдӧны 1984 восянь. Медводдзаысьсӧ вермасьӧмаӧсь сӧмын Коми АССР-са лыжникъяс, а во мысти нин волӧмаӧсь СССР-са спортсменъяс. Быд во буретш «Сыктывкарса лыжняӧн» пансьӧ лызьӧн котралӧм кузя ордйысьӧмыс.
<> Гижӧдсӧ дасьтiс Николай Размыслов.
Снимокъясыс ӧтуввезйысь.