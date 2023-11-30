Издательский дом Коми

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«Сыктывкарса лыжня»

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«Демография» нацпроектлӧн «Спорт норма жизни» уджтас вылӧ подуласьӧмӧн Раиса Сметанина нима лызьӧн котралан республикаса комплексын нуӧдісны «Сыктывкарса лыжня» ставроссияса ордйысьӧм.

Медаль вӧсна вермасис Россия Федерацияса нелямын кык регионысь 524 спортсмен, на лыдын и спортӧ сӧмын на пырӧдчысьяс, и нималана нин лыжникъяс. Комиысь сборнӧйын 47 морт: 17 нывбаба да 30 мужичӧй.

Медводдза лунас аньяс «конькиӧн» котӧртісны дас, а мужичӧйяс – дас вит километр.

Нывбабаяс пӧвстысь финишӧдз медводз воис Рязань обласьтысь Арина Былинко. Сыысь неуна кольччис Комиысь Ольга Вокуева. Коймӧд местаын Сахалин обласьтысь Софья Кузнецова.

Мужичӧйясысь зарни шедӧдіс Мордовия-Перым крайсянь котралысь Рауль Шакирзянов. Эзысь босьтіс Хабаровск край-Якутия-Сахасянь ордйысьысь Михаил Соснин. Бронза вичмис Ханты-Манси автономия кытш-Юграысь Олимпиадаса чемпион Сергей Устюговлы.

Комиысь Полина Милузова 14-ӧд, Наталья Зюзева 16-ӧд, Ермил Вокуев кӧкъямысӧд, Дмитрий Мишарин дасӧд, а Степан Дуркин дас ӧтиӧд местаынӧсь.

Мӧд лунас спортсменъяс «классикаӧн» ордйысисны вит да дас километра дистанцияясын.

Медся тэрыбӧн вӧлі Комиысь Ольга Царёва. Миян республикаысь жӧ Милена Габушева – мӧдӧд, а Челябинск обласьтысь Алена Плечева – коймӧд.

Мужичӧйяс пӧвстысь став медальсӧ босьтісны миян спортсменъяс. Ермил Вокуевлӧн – зарни, Алексей Виценколӧн да Степан Дуркинлӧн – эзысь да бронза.

Комиысь Анастасия Власова да Фёдор Щукин нёльӧд, Дарья Канева витӧд, Наталья Зюзева 16-ӧд, Кирилл Силюк 17-ӧд, а Эммануэль Мамаджанян 19 местаынӧсь.

 

*Казьтыштам, «Сыктывкарса лыжня» ордйысьӧмсӧ Комиын нуӧдӧны 1984 восянь. Медводдзаысьсӧ вермасьӧмаӧсь сӧмын Коми АССР-са лыжникъяс, а во мысти нин волӧмаӧсь СССР-са спортсменъяс. Быд во буретш «Сыктывкарса лыжняӧн» пансьӧ лызьӧн котралӧм кузя ордйысьӧмыс.

 

<>  Гижӧдсӧ дасьтiс Николай Размыслов.
Снимокъясыс ӧтуввезйысь.

«Сыктывкарса лыжня»

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