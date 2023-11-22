Владимир Путин: На Всемирном фестивале молодежи люди узнают Россию такой, какая она есть

Ожидается, что в фестивале примут участие 40 участников и 30 волонтеров из Республики Коми.

Президент РФ Владимир Путин выступил с обращением по случаю старта отсчета 100 дней до Всемирного фестиваля молодежи. Он заверил, что Россия встретит участников этого мероприятия как самых дорогих гостей, и подчеркнул, что достижения нашей страны интересны и способны вдохновлять, сообщила «Российская газета». https://rg.ru

1 марта 2024 года — ровно через 100 дней — в России откроется Всемирный фестиваль молодежи. «Это яркое событие состоится в Сочи на Федеральной территории Сириус, — сказал глава государства в видеообращении. — Мы будем встречать там гостей со всей нашей планеты как самых дорогих гостей».

По словам российского лидера, уже получено более 250 тысяч заявок из 183 стран. «Такой впечатляющий масштаб говорит о том, что нет силы выше дружбы», — уверен президент РФ. По мнению главы государства, это также говорит о большом и искреннем интересе к РФ, а также к истории, традициям и ценностям России, к ее современным взглядам на будущее, объединившим молодых людей в самых разных странах, во всех частях света.

Путин выразил уверенность, что всех интересуют достижения нашей страны, ведь они действительно способны удивлять и вдохновлять. Именно это и демонстрирует международная выставка-форум «Россия», подчеркнул президент. Он отметил, что именно на площадке выставки проходит запуск обратного отсчета дней до предстоящего фестиваля.

Как ранее сообщала СМИ председатель Комитета по молодежной политике Республики Коми Светлана Суворкина, от Республики Коми на фестиваль отправятся 40 участников и 30 волонтеров. Сбор заявок на участие в фестивале продолжится до 4 ноября на сайте ВФМ–2024: fest2024.com. Подать заявку на участие в фестивале в качестве волонтера можно на сайте dobro.ru до 30 ноября. В декабре в Сыктывкаре пройдет обучение команды республиканских волонтеров.

Завершающие мероприятия Всемирного фестиваля молодежи планируется провести в регионах. В Коми 14-15 марта 2024 года состоится молодежный фестиваль «Действуй!». Участников фестиваля, которые приедут из городов и районов Коми, ждет образовательная, культурная и спортивная программа. Делегаты от Коми, побывавшие на Всемирном фестивале молодежи, поделятся впечатлениями и идеями.