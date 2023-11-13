Поучаствуйте в тренировке дистанционного электронного голосования.

С 15 по 17 ноября можно протестировать федеральную платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Сервис доступен во всех регионах, кроме Москвы.
Участники узнают, как устроено онлайн-голосование, и помогут сделать систему лучше.
Как зарегистрироваться на тренировку ДЭГ
До 23:59 мск 13 ноября 2023 года подайте заявку на Госуслугах
Дождитесь статуса «Учтено» в личном кабинете
Как принять участие в тренировке
С 8:00 15 ноября по 20:00 17 ноября 2023 года по местному времени зайдите на портал ДЭГ
Авторизуйтесь с помощью Госуслуг
Введите код из СМС
Протестируйте сервис голосования.
Принять участие в тренировке могут граждане РФ старше 18 лет. У них должна быть подтверждённая учётная запись Госуслуг, сопоставленная с регистром избирателей ЦИК России.
Федеральная платформа ДЭГ позволяет участвовать в выборах без посещения избирательного участка уже более трёх лет.
Более подробно: https://digital.gov.ru/ru/events/47870/