Поучаствуйте в тренировке дистанционного электронного голосования.

С 15 по 17 ноября можно протестировать федеральную платформу дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Сервис доступен во всех регионах, кроме Москвы.

Участники узнают, как устроено онлайн-голосование, и помогут сделать систему лучше.

Как зарегистрироваться на тренировку ДЭГ

До 23:59 мск 13 ноября 2023 года подайте заявку на Госуслугах

Дождитесь статуса «Учтено» в личном кабинете

Как принять участие в тренировке

С 8:00 15 ноября по 20:00 17 ноября 2023 года по местному времени зайдите на портал ДЭГ

Авторизуйтесь с помощью Госуслуг

Введите код из СМС

Протестируйте сервис голосования.

Принять участие в тренировке могут граждане РФ старше 18 лет. У них должна быть подтверждённая учётная запись Госуслуг, сопоставленная с регистром избирателей ЦИК России.

Федеральная платформа ДЭГ позволяет участвовать в выборах без посещения избирательного участка уже более трёх лет.

Более подробно: https://digital.gov.ru/ru/events/47870/