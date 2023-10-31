31 октября 2023 года состоялось открытие информационного стенда в местечке «Париж» города Сыктывкара на пересечении улиц Кутузова и Интернациональная. В открытии приняли участие ветераны Сыктывкара, активисты общества «Сыктывкар», местные жители и учащиеся СОШ №7. После приветственного слова председателя общества «Сыктывкар» Ильи Богданова, выступили ветераны Сыктывкара Феликс Николаевич Базов и Галина Дмитриевна Варзенкова. После них некоторые из присутствующих поделились своими воспоминаниями о местечке «Париж». В ходе общения выяснилось, что у одной из жительниц Сыктывкара одного из предков звали Жуан, в простонародье его назвали Женей. На красочно оформленном Мариной Кокориной стенде дана историческая справка событий 1814 года, подготовленная историком Игорем Любомировичем Жеребцовым, тематический рисунок и фотографии этих мест первой половины 20 века. Для детей была организована небольшая историческая экскурсия. Проект реализован ИМКП ОО «Сыктывкар» на средства муниципального гранта с привлечением средств спонсоров.

В Сыктывкаре открыли информационный стенд