Сиктса рыт

Сиктса рытыд меным любӧ!
Тӧда, кодкӧ шуас: «Фу!».
Да, тан абу войся клубыд,
Но мый гуын кодь, он шу.
Со кӧть босьтам Ӧльӧш пӧльӧс:
Топыд керка, кум и гид –
Абу озырӧсь ни гӧльӧсь.
Эм и челядь – чӧлӧй вит.
Сӧмын татчӧ шуны колӧ:
Нэмсӧ ас дорад он кут,
Став ныв-пиыс бокын олӧ,
Быдӧн корсьӧ ассьыс шуд.
Марья броткӧ,
Ӧльӧш торкӧ –
Олӧмыс пӧ сэтшӧм…
Но
Кодкӧ воласны кӧ коркӧ,
Нюм пыр казьтыласны во.
«Пондін лыддьӧдлыны важсӧ –
Шуас тӧдны кӧсйысь морт. –
Бурджык висьтав, кыдзи гажсӧ
Талун перйӧ сиктса морт?»
Ладнӧ, эновтам, мый вӧлі,
Овлас сідзи, мор оз лый!
…Гозъя ужнайтісны чӧла,
Водзӧ вӧчис коді мый.
Марья ставнас ноутбукын,
Ӧльӧш оз жӧ вошты кад –
Шуис видзӧдны кӧть юкӧн
Телевизорысь фигкат.
Чинтіс коланвыйӧдз шылад,
Медым Марьялы оз сор.
Дыр-ӧ видзӧдіс, но, кылӧ,
Дӧзмис, дзикӧдз чинтіс гор:
– Бабӧ, кыдз нӧ тайӧ шусьӧ,
Мыйкӧ гӧгӧрвоан он?
Чеччӧ – усьӧ, чеччӧ – усьӧ.
Арталасны – чемпиён!
Со кӧть… номер бӧрся номер –
Эм и зільӧм, эм и ӧд,
Ёна чеччалӧны, но ме
Татысь некодӧс ог тӧд.
А Загитоваыд сійӧ…
Сійӧ-ӧ-ӧ… быттьӧ дона шаль,
Кодӧс любӧ босьтны киӧ,
Сӧмын няйтчӧднысӧ жаль.
…Мортсӧ дивитны ог мӧдӧй,
Лёксӧ дядьӧ нем эз чайт.
Сиктад мый сійӧ и тӧдӧ,
Олӧм-уджыс – бус да няйт.
Да и гӧгӧрвоны позьӧ:
Кор на вӧлі бурлак зон,
Ньӧбліс Марьюшыслы козин,
Сы серти и пуктӧ дон.
…Марья Ӧльӧш пӧльсӧ кывзӧ,
Ньӧжйӧникӧн лэдзӧ юр,
Корсьӧ шуны колан кывсӧ,
Сӧмын коланыс оз сюр.
– Видзӧд, кыдзи сьывны мӧдін!
Томъяс вылӧ ёсьтін син!
Нэмтӧ сӧмын тайӧс тӧдін…
Ӧльӧш пыр жӧ панйис:
– Блин!
Марья, тэ кӧ сэні йӧктін,
Мичтӧ некод бы эз вен,
Став метальсӧ эськӧ ӧктін!
Марья нюмдіс:
– Дугды сэн!..
Емеля Пилич.
Серпасаліс Мария Размыслова.