Ухтаын олысьяс Мир уличаса ӧтиӧд номера керка дорті вуджигӧн (мӧдарладорас – выставка зал) усьласьӧны. Мыйла? Вуджанінас чурвидзӧ арматура.
Ухтаын олысьяслӧн висьталӧм серти, тайӧ кӧрт му сюрыс чурвидзӧ кольӧм восянь. Ветлысь-мунысьяс ӧтарӧ сконъясьӧны сэтчӧ. Пелькджыкъяс вермӧны кок йыланыс кутчысьны, а кодкӧ и тювгысьӧ-усьӧ. Тадзи и кок чуньтӧг позьӧ кольны, либӧ плештӧ поткӧдны. Торъя нин кор унаӧн вуджӧны туйсӧ, оз казявны чурвидзан арматурасӧ да ӧта-мӧд вылас усьласьӧны.
Но ни туй вӧчысьяс, ни карса чинаяс, тыдалӧ, оз аддзыны чурвидзан кӧртсӧ. Гашкӧ, оз сэті ветлыны, либӧ лэбалӧны?
Михаил Укшалев.
Снимокыс Ирина Рычковалӧн.
Му сюр