Комиысь командаяс вермисны

Мини-футбол кузя Россияса чемпионатын «Ухта» гортас кыкысь паныдасьліс Новосибирскса «Сибиряк» командакӧд.

Коймӧд минутас нин Рафаэл Бруно ылӧдіс Сибырса вратарӧс. Та бӧрын кыкнан командасьыс футболистъяс сюйисны голъяс… асланыс воротаясӧ. «Ухтаысь» тайӧс вӧчис Дмитрий Катанэ. Бӧръя вит минутас Бруно сяммис сюйны кык мач, а сэсся ӧтиӧс содтіс Владислав Мусин-Пушкин. Медводдза таймыс помасис 5:1 тшӧтӧн.

23-ӧд минутын таблоас ӧзйис нин 7:1. Голъяс сюйисны Бруно да Лукас Педала. Мӧд тайм помас нин «Ухтаысь» Кирилл Козлов стӧча веськаліс гӧсьтъяслӧн воротаӧ, а сэсся и «Сибирякысь» Илья Попов косӧдіс водзӧс.

Медводдза ворсӧмас 8:2 тшӧтӧн вермисны ухтаса.

Мӧдас урчитӧм кадӧ некод эз вермы, ворсӧмыс помасис 3:3 тшӧтӧн. Медводдза таймас гӧсьтъяслӧн воротаӧ веськалісны Лукас Педала да Сергей Денисов. Новосибирскысь Александр Ситников косӧдіс водзӧс.

Кост бӧрын Ухтаса командалы сюйисны нӧшта кык гол, а «Ухтаысь» Андрей Павлов – ӧтиӧс.

Та бӧрын ковмис чужъявны пенальти. 10:9 тшӧтӧн вермисны ухтаса.

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«Новая генерация» Тюменьын кыкысь жӧ паныдасьліс сэтчӧс командакӧд, да кыкнанысьсӧ ковмис чужъявны пенальти.

Мӧдӧд минутас нин Антон Антошкин сюйис миянлы гол. Квайт минут мысти Дмитрий Леготин ӧткодяліс тшӧтсӧ. Недыр мысти «Тюменьысь» Максим Емельянов веськаліс аслас воротаӧ (водзті сійӧ ворсліс Сыктывкарса командаын).

Мӧд таймас асланыс воротаӧ голсӧ сюйис и Комиысь Роман Иванин, да тшӧтыс ӧткодясис: 2:2.

34-ӧд минутын Азиз Муждаков петкӧдіс ассьыс командасӧ водзӧ, но бӧръя секунданас нин «Новая генерацияысь» Даниил Ильин бара вӧчис ничья.

Пенальти чужъялігӧн «Тюменьса» куим футболист эз веськавны миян воротаӧ. Миян командаысь кыклӧн мачыс лэбис бокӧ. Бӧръя мачсӧ стӧча ыстіс воротаӧ Александр Кузьминых.

4:3 тшӧтӧн вермис «Новая генерация».

И мӧдысьсӧ сыктывкарса вермисны 8:2 тшӧтӧн.

Медводдза таймас кыкнан командаыс сюйис кык голӧн. «Новая генерацияысь» тайӧс вӧчисны Дмитрий Леготин да Илья Рубцов.

Кост бӧрын «Тюмень» воротаӧ веськаліс квайт мач. Кык гол сюйис Даниил Ильин, ӧтиӧн содтісны Илья Рубцов, Александр Семуков, Иван Суворов да Булат Гайнатуллин.

Аски да аскомысь «Ухта» Липецкын паныдасяс сэтчӧс «ЛКС» командакӧд, а «Новая генерация» Новокузнецкын вермасяс «Сиб-Транзиткӧд».

<> Гижӧдсӧ дасьтiс Николай Размыслов.

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