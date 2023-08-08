Пункт отбора на военную службу по контракту в Республике Коми продолжает прием документов через интернет

В Республике Коми специалисты пункта отбора продолжают прием документов от граждан удаленно. Принятые меры обеспечивают высокую скорость взаимодействия с должностными лицами и значительно упрощают порядок оформления на военную службу. Обратиться по вопросу поступления на военную службу по контракту можно онлайн. Специальная функция есть на официальном сайте «Госуслуги»: contract.gosuslugi.ru.

Сервис позволяет, не выходя из дома, направить первичный пакет документов в ближайший пункт отбора. Для этого гражданину необходимо открыть на сайте «Госуслуги» форму заявки «Стать добровольцем или контрактником», подтвердить свои персональные и контактные данные, выбрать военкомат и отправить заявку.

О предварительном решении потенциальный кандидат узнает в течение двух рабочих дней, а если оно положительное, ему также предложат должность, на которую он может быть назначен, с учетом имеющегося у него опыта, образования и навыков.

Подробная информация о военной службе по контракту размещена на сайте contract.rkomi.ru.

За дополнительной информацией можно обратиться в военные комиссариаты по месту жительства, расположенные на территории Республики Коми, в администрацию муниципалитета в вашем городе или районе, в пункт отбора, дислоцированный в Сыктывкаре по телефону 8 (8212) 32-15-88 или адресу: г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 5.

На основе материалов Военного комиссариата Республики Коми