Вӧчӧма унатор

Россияын 2019 вося январь 1 лунсянь збыльмӧдӧны «Демография» нацпроектлысь «Спорт – норма жизни» уджтас. Сы серти регионъяслы, тшӧтш и Коми Республикалы, спорткомплекс кыпӧдӧм, ГТО площадка лӧсьӧдӧм да тренажёр-эмбур ньӧбӧм вылӧ федеральнӧй сьӧмкудйысь вичмӧдісны сьӧм. Тайӧ уджтас сертиыс урчитӧмаӧсь 2030 воӧдз физкультураӧ да спортӧ кыскыны Россияын 70 прӧчент олысьсӧ.
Коми Республикаса физкультура да спорт министерствоын казьтыштісны, мый вӧчӧма миян регионын нацпроект сертиыс бӧръя вит вонас.
Дзоньвидзалун ёнмӧдан восьса комплекс
2020 воын Сыктывкарса Морозов улича помланьын восьтісны дзоньвидзалун ёнмӧдан восьса комплекс (ФОК). Комплексас эмӧсь волейболӧн, баскетболӧн, бадминтонӧн ворсан бур веркӧса площадка да футбол эрд. Бӧръяас тӧвнас позьӧ ворсны хоккейӧн. Гӧгӧрыс лӧсьӧдӧма котралысьяслы 300 метр кузьта куим дорожка. Таысь ӧтдор эм 60 метр котӧртан веськыд ордым.
Комплексас лӧсьӧдӧмаӧсь и чеччалысьяслы лыа тыра куд, тренажёра да воркаутӧ пырӧдчысьяслы площадкаяс.
Ки-кок песысьяс вермасны вежсьыны-пасьтасьны шоныд блок-контейнеръясын, а спорт радейтысь да спортсменъяс вӧсна «висьысь» сё мортлы вӧчӧма пуклӧсъяса трибуна.
2021 воын татшӧм жӧ ФОК восьтісны Ухта бердын Дальнӧй посёлокса 13-ӧд номера школа йӧрын. Сэні тшӧтш эмӧсь футболӧн (тӧвнас и хоккейӧн), волейболӧн да баскетболӧн ворсанінъяс, тренажёра да воркаут площадкаяс, котралан ордымъяс да трибуна. Комплекс шӧрас мича газон, а гӧгӧрыс ставсӧ вольсалӧмаӧсь рулона кык пӧвста веркӧсӧн.
Ворсан зал
Тавося медводдза лунъясӧ Емдін районса Микунь карын восьтісны уна спорт сикаса ворсан зал. Комплексас позьӧ тренируйтчыны да нуӧдны мини-футбол, волейбол да баскетбол кузя ордйысьӧмъяс. Таысь ӧтдор восьтасны и теннис секция. Трибуна вылас 141 пуклӧс. Дерт, эмӧсь и шоныд вежсянінъяс да мыссян-киськасянінъяс, тренеръяслы жыръяс.
Комплекссӧ кыпӧдігӧн вӧдитчӧмаӧсь ӧнія выль сикас стройматериалӧн.
ГТО площадка
Комиын вит вонас лӧсьӧдӧма ГТО норматив сдайтан 13 площадка. Татшӧмъясыс талун эмӧсь нин Инта, Сыктывкар, Ухта, Усинск, Сосногорск каръясын, Удора, Емдін, Сыктывдін, Кӧрткерӧс да Луздор районъясын.
Таво нӧшта вичмӧдӧмаӧсь 5,5 миллион шайт Ухтаын да Сыктыв районын содтӧд татшӧм площадкаяс лӧсьӧдӧм могысь.
Кӧм-паськӧм да эмбур
«Спорт – норма жизни» уджтас вылӧ подуласьӧмӧн республикаса спортучреждениеяс выльмӧдӧмаӧсь оборудование, эмбур да кӧм-паськӧм.
Вит воӧн та вылӧ видзӧмаӧсь 168 миллион шайт. Таво та могысь вичмӧдасны 7,5 миллионысь унджык шайт. Нӧшта куим миллион артыштӧма республикаса бюджетын.
Сьӧма отсӧгыс вичмӧма и юркарса гырысь спортучреждениеяслы, и районса спортшколаяслы. Тайӧ сетас позянлун быдтыны спортсменъясӧс и ылі сикт-грездын да посёлокын.
Тавося дум-кӧсйӧм
2023 воын федеральнӧй уджтас серти 200 миллион гӧгӧр шайт вичмӧдасны Ухтаын да Луздор районса Абъячойын ФОК-яс помалӧм могысь. Талун сэні тыр ӧдӧн стрӧитчӧны.
Гижӧдсӧ дасьтіс Николай РАЗМЫСЛОВ.
Снимокъясыс ӧтуввезйысь.