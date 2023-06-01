22 июня – День памяти и скорби.

22 июня в России отмечается памятная дата – День памяти и скорби. В эту дату жители нашей страны скорбят о всех тех, кто ценой жизни защитил наше Отечество в годы Великой Отечественной войны. Одним из ключевых тематических проектов Дня памяти и скорби является Всероссийская акция «Свеча памяти».

Акция проводится в онлайн формате, что дает возможность большому количеству наших граждан присоединиться к общенациональному Дню памяти и скорби путем зажжения виртуальных свечей на сайте деньпамяти.рф в знак памяти о погибших.

Социально значимым итогом Акции станет оказание адресной медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны. Как оператор акции Благотворительный фонд «ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ» выделит денежные средства, равные количеству зажженных свечей, и направит их на оказание специализированной медицинской помощи ветеранам.