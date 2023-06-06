8 июня стартует Всероссийская акция «Танцевальный флешмоб ко Дню России»

Школьников приглашают принять участие во Всероссийской акции «Танцевальный флешмоб ко Дню России». Акция пройдет с 8 по 12 июня.

Школьники со всей страны могут принять участие в танцевальном флешмобе, посвящённому одному из главных государственных праздников в стране, символу национального единения.

Для этого необходимо записать на видео свой танец под песню Сергея Паради «Моя Россия, моя страна», сделать пост, опубликовав его на своей странице (или родителя, педагога, учреждения) в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #Россиякдш, указав регион, имя/фамилию, название коллектива или учреждения.

Приветствуются работы с большим количеством участников.

Обязательное условие — открытая страница с возможностью обратной связи.

Экспертная комиссия выберет 20 лучших работ, которые войдут в общий видеоролик и будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».

Победители получат именные сертификаты и подарки от проекта «Культура для школьников».

Объявление победителей — 3 июля 2023 года.

Организаторы проекта «Культура для школьников» — Министерство культуры РФ, Министерство просвещения РФ, РОСКУЛЬТПРОЕКТ, ООГО «Российский фонд культуры».