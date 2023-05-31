Жители Республики Коми могут высказать свое мнение о состоянии и развитии конкуренции на рынках товаров и услуг региона

Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми ежегодно проводит мониторинг состояния и развития конкуренции на рынках товаров и услуг Республики Коми.

Исследование помогает выявлять актуальные проблемы, с которыми сталкиваются потребители товаров и услуг, а также способствует выработке рекомендаций по развитию конкуренции и формированию благоприятного предпринимательского климата в Республике Коми.

Приглашаем принять участие в опросе по удовлетворенности населения товарами и услугами нашей республики, а также деятельностью финансовых организаций.

Участникам опроса гарантируется конфиденциальность их мнений и оценок. Ответы будут использованы только в обобщенном виде.

Для участия в опросе необходимо заполнить 2 анкеты, заполнение каждой из которых займет у вас не более 15 минут.

Ваши ответы очень важны для дальнейшей работы по содействию развитию конкуренции в Республике Коми.

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