ИТ-компании из Республики Коми должны подать заявление для подтверждения аккредитации до 1 июня 2023 года.

Проверка заявлений будет идти до 1 июля, до 21 июля Минцифры России вынесет итоговое решение. Если при проверке обнаружатся несоответствия, ведомство уведомит компании, чтобы они успели обновить данные в заявлении.

Компании, которые не успеют подать заявление до 1 июня (включительно), лишатся аккредитации.

Заполнить форму и подать заявление: clck.ru/32KKQZ

Напоминаем, как это сделать.

Перед заполнением формы:

— проверьте актуальность согласия на раскрытие налоговой тайны или подайте его по инструкции clck.ru/34HHgB. Компании, не подавшие согласие, лишатся аккредитации;

— актуализируйте информацию об ИТ-деятельности на сайте организации;

— убедитесь, что уровень средней зарплаты в компании выше, чем по стране или региону, в котором она зарегистрирована. На Госуслугах доступен специальный калькулятор clck.ru/32KKQZ соответствия зарплат. В случае обнаружения ошибок в расчёте страховых взносов организация вправе подать в налоговую clck.ru/34PyKX уточнённый вариант.

Укажите в форме:

— информацию о доле доходов от деятельности в области ИТ. Она должна быть более 30%;

— ссылку на официальный сайт организации на русском языке;

— наименование и номер продукта в реестре и доход от его реализации, если вы правообладатель ПО.

Исключения:

— компании, которые пользуются налоговыми льготами в I квартале 2023 года, могут не подтверждать аккредитацию, но все равно обязаны направить согласие на раскрытие налоговой тайны;

— правообладатели продуктов из реестра российского ПО могут не подтверждать соответствие критерию по уровню заработной платы.

Успейте подтвердить аккредитацию до 1 июня!