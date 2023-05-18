Ок, кутшӧм сьӧкыд вӧлі олӧмыс…

Война кадӧ быдмӧм челядь… Вӧлі-ӧ налӧн шуда челядьдырыс? Эз. Сӧмын тшыг олӧм да ичӧтсянь верстьӧкӧд ӧтув помтӧм-дортӧм удж. Найӧ бӧръяяс ас синмӧн, ас выланыс тӧдлісны, мый сэтшӧмыс война.

Фашизмлы паныд вир кисьтана тыш-косьыс муніс нёль во да нуис сьӧрсьыс уна миллион мортӧс. Тайӧс оз позь вунӧдны, некыдз оз позь. 78 во коли Ыджыд тыш кусӧмсянь, но налӧн, война кадся челядьлӧн, быттьӧ ставыс на син водзаныс. Сьӧкыд да курыд олӧмыс, батьтӧг быдмӧмыс некор оз вун.

–Ме зэв на ичӧт вӧлі, кор войнаыс пансис, – воим сёрниӧ Усогорскын олысь Лидия Андреевна Селивановакӧд. – Меным сӧмын нёльӧн-джынйӧн арӧс вӧлі, Саня чойӧлы – 1, а Егор вокӧ 11 арӧса. Батьӧлысь война вылас мунӧмсӧ ог помнит, но медводдза вонас и босьтісны. А сылысь ыджыдджык воксӧ, менсьым вежайӧс, 1942 вося тулысӧ. Кутшӧм олӧмыс вӧлі? Ок, сьӧкыд!

Ылыс деревняын, Кривушевын, ме быдми. Ставсӧ – сёян-юан, паськӧм, гортулын коланасӧ – йӧзыс асьныс вӧчисны. Сёяннас война дырйиыс зэв тшыгӧм вӧлі. Помнита, часовня дорын колхоз ыджыд пӧртйын сю пуис. Сэсся быд уджалысьлы часьын сетісны: верстьӧлы унджык, челядьлы – этшаджык. Солыс эз вӧв да, Сереговысь Емва да Йирва кузя пыжӧн вайлісны. Черитӧ кыдз совтӧгыд видзан-кранитан? Чери вылас ӧд и туим-быдмим, да вокӧлы корсюрӧ удайтчыліс сьӧла кыйны. Сійӧ ичӧт да косіник вӧлі, а ружьеыс сьӧкыд, ассьыс ыджыд.

Мамӧ пыр му да видз вылын: то гӧрӧны, то ытшкӧны, а ме нянька, быдлаӧ пони чойӧс ки пӧлӧдыс новлӧдлі. Война помасян лунас кодкӧ вайис ыджыд юӧрсӧ да, ставӧн ывлавылӧ петім. Коді горзӧ, коді бӧрдӧ. Мыйта том дӧва коли, мыйта батьтӧм челядь! Менам батьӧ, Андрей Павлович Кривушев, 1904 вося, воис коркӧ арнас, мамӧ вӧлі сійӧ лунас сю вундӧ. Колӧ жӧ сідз слӧймыны, кык вок – батьӧ да сылӧн ыджыдджык вокыс Фёдор Павлович – ӧтлаын война вылысь воисны. Паныдасьӧмаӧсь-тэсӧмаӧсь кӧнкӧ гортлань туй вылын. Подӧн локтӧмны. Миян сикт дорын – Кривушев ты. Тулыснас сійӧ ойдлӧ да синей море кодь помтӧм-дортӧм. А тайӧ арын, гашкӧ, сентябрын вӧлі. Кык вок воӧмаӧсь берег дорас да горзӧны: «Вуджӧдӧй!». Ми чойкӧд котӧрӧн зырӧдім му вылӧ, мамӧс корны: «Батьӧ воис!».

Войнабӧрся воясыс зэв жӧ сьӧкыда кольӧмаӧсь. Торйӧн нин сёянӧн да кӧм-паськӧмӧн дзескыда. Бур, мый ас грездас вӧлӧма начальнӧй школа, да челядьлӧн вӧлӧма позянлун гортаныс велӧдчыны. Верстьӧ пыр мырсьӧмаӧсь колхозын, ыджыд карта-двӧръясын видзӧмаӧсь скӧт: мӧс, вӧв, весиг порсь.

–Сиктаным челядьыс зэв уна вӧлі, – казьтылӧ Лидия Андреевна. – Ёна радейтім ӧтув немӧй кино видзӧдны, киномеханикыс волывліс Глотовысь. Ас грездын и лавка вӧлі, и медичка. Быд гожӧм, быд прӧст лунӧ миянӧс уджӧдісны колхозын. Шойччан луныс миян эз и вӧв. А витӧд классӧ мунім Глотовӧ. Сэні коді интернатын оліс, коді рӧдвужын. Зэв жӧ сьӧкыд вӧлі, школаын эз вердны. Ме сэки тшӧкыда батьӧкӧд олі, коді сэні уджаліс, вый ящик да бӧчка вӧчаліс.

Бур паськӧм эз вӧв, ветлӧдлім тӧвнас ас гындӧм упакиӧн, а тулыс-арнас бакилӧ сапӧгӧн. Батьӧ ачыс вӧлі лола куысь вурас да сир ваын видзас, медым ваыс оз йиджтысь-пыр. А регыд зэв ыджыд шог миянӧс суис – мамӧ висьмис да кувсис, муртса 50 арӧса вӧлі. Батьӧ буретш вӧраліс да весиг дзебигӧныс эз вӧв. Егор вокӧ армияын вӧлі, Варя чойӧс босьтісны Айкатылаӧ тятей-кага видзны, а ме локті Ыджыдъягӧ батьлӧн чой дорӧ, сійӧ вӧлі ОРС-ын уджалӧ. Аслам весиг паспортӧй эз вӧв, да и школа, сизимӧд класс помавтӧм. Аттьӧ, отсаліс Михаил Николаевич Обрезков, Кослан школаса директор. Помалі ме сизимӧд класс, паспорт вӧчи и. Сэсся ОРС-сянь ыстісны карӧ велӧдчыны. Сэні велӧдісны пусьыны да тшӧтіӧн артасьны.

Вои велӧдчанінысь да, менӧ, 18 арӧса том нылӧс, мӧдӧдісны Мутьдінӧ столӧвӧйӧн веськӧдлыны. 1950-ӧд воясӧ районын зэв уна лесоучасток вӧлі, быдлаысь вербуйтӧм войтыр локтӧмны вӧр пӧрӧдны. Йӧзсӧ коліс вердны, со и восьталісны столӧвӧйяс. Мутьдінын сідзжӧ вӧр участок вӧлі. Быттьӧ и тӧдтӧм сиктӧ вои, но эг вӧв полысь рӧдысь, ӧдйӧ йӧзыс дорӧ сибалі. Рабочӧйяслы пусьӧм кындзи гожӧмбыд тшӧтш турун карим, уджыс быдӧнлы юр выв тыр вичмис.

А сэсся менӧ вуджӧдісны Ус вӧр пӧрӧдан участокӧ, сэк ӧд эз юасьны, кӧсъян он: кытчӧ мӧдӧдасны, сэні и лоӧ уджавны. Сійӧ кадас катера пурйӧн вӧрсӧ кылӧдлісны. Столӧвӧй уджаліс сутки чӧж. Ӧти во веськӧдлі столӧвӧйӧн, мӧд восӧ лавкаын зіли. Тані и тӧдмаси Михаил Дмитриевич Селивановкӧд, Разыбса зонкӧд. Чужис Геля пи. Разыбын керка босьтчим кыпӧдны. Но менӧ бара на ичӧт каганам ыстісны уджавны Бутканӧ. Тані зіли столӧвӧйын, а пиӧс Дарья баб видзис.

Геля бӧрын Митя чужӧма. Но абу кузь вӧлӧма Лидия Андреевналӧн шудчассьӧыс, верӧсыс висьмӧма да кувсьӧма больничаын. Зэв сьӧкыд да курыд вӧлӧма сьӧлӧм вылас, но воштысьны некытчӧ, пиянтӧ ӧд колӧ быдтыны-вердны.

–Локтім овны Ыджыдъягӧ, – водзӧ висьталӧ Лидия Андреевна. – Уджалі и столӧвӧйын, и лавкаын, и пекарняын. Но асъя да рытъя уджыс челядьтӧ быдтігӧн абу кивыв, некытчӧ найӧс кольны. Со и ковмис пырны детсадйын пач ломтыны. Уна во сэсся зіли яслиын. Посни челядьыдкӧд оз жӧ быдӧн вермы уджавнытӧ, радейтны найӧс колӧ. Господь Бог видзис синмысь и пельысь, киысь и кокысь, некод эз доймыв, ставӧн бура быдмисны…

Ыджыдъягын олігӧн ань овмӧдчӧма ӧти мужичӧйкӧд, но ӧтувъя бур олӧм абу артмӧма. Чужӧма нӧш-та кык пи, но Олегыс ичӧтнас кувсьӧма. Лидия Андреевналы уна ковмӧма пыкны-мыркны аслыс, но и пи-яныс бур отсасьысьясӧн быдмӧмаӧсь. Торйӧн нин медыджыдыс, Геля вылӧ став надеяыс мамлӧн вӧлӧма. Пыр видзӧмаӧсь скӧт: кукань да порсь.

–Порсьсӧ тышкам-начкам да, джынсӧ сдайта, со и деньга челядьлы паськӧм вылӧ. Гожӧмбыдӧн турун вӧчим, гожйӧдчыны вадорӧ эгӧ лэччылӧй. Быд гожӧм ветлывлім Кривушевӧ бать дінӧ. Геля эз на ыджыд вӧв, моторсӧ оз вӧлі вермы берегас лэччӧдны. Ачым лэччӧда, а сійӧ сэсся рулитӧ. Грездын и чери кыйим, и вотчим, и турун карим, – синва сорӧн казьтылӧ пӧрысь морт.

Лидия Андреевна помӧдз видзӧма и ассьыс батьсӧ, Андрей Павловичӧс. Пӧшти 90 арӧсӧдз олӧма война би пыр мунӧм морт.

–Батьӧ бур вӧралысьӧн да чери кыйысьӧн нималіс. Яй-черисӧ ваяс да став сусед-рӧдвужлы юкас, нинӧм эз жалит. Уна мортӧс видзис тшыг олӧмысь. Вӧрсьыд воас да ёна жӧ и орссяс-пывсяс. Бать зэв ёна радейтіс югыд паськӧм, пыр еджыд дӧрӧмӧн ветліс. Эз радейт ус-тош, быд лун бритчис. Кор нин эз мӧд вермыны, ачым вӧлі сійӧс брита, а батьлӧн синваыс киссьӧ.

Сійӧ кувсис 1993 вося сентябрын. Дзебим Косланын. Ыджыд почёт да пыддиалӧм сэкся кадӧ ветеранъяс эз и аддзывны. А вежайӧс дзебим Кривушевын, да некутшӧм жӧ отсӧг эз вӧв. Ӧні, гашкӧ, и крестыс нин усис. Ветлысь абу, а ачым важӧн нин эг вӧв, оз тырмы вын ни эбӧс, – шогӧ Лидия Андреевна.

86 арӧссӧ олӧма ань паныдаліс Усогорскын. Куим во нин тані олӧ. Оз, дерт, ас керка бӧрад карса олӧмыд кажитчы. Петны некытчӧ – пес ни ва оз ков карны, уна лыддьысьны да телевизор видзӧдны оз жӧ вермы. Ветлӧма эськӧ син кузяыс карса больничаӧ, сьӧм мынтӧма операция вӧчӧмысь, но абу отсалӧма. Мӧдарӧ, лёкджыка на аддзӧ. Сьӧлӧмыс пӧрысь мортлӧн радлӧ, кор пиыс пыравлас да Катя внучкаыс правнучкаясыскӧд волас. Ачыс Геля пи семьяас быд вежонӧ пывсьыны ветлӧ, сэні сійӧ меддона гӧсьт. Отсасьӧ и социальнӧй уджалысь Анна Логинова: мый тшӧктан, сійӧ и вӧчас.

Мед сьӧкыд да кузь олӧм кӧ вуджӧма Лидия Андреевна, абу тай чорзьӧма – пыралысьыд сылӧн пыр эм. Ставӧс тшайӧн юкталас-гӧститӧдас. И висьтавны сылы эм мый. Ань унатор кутӧ юрас, мый и томъяслы колӧ тӧдны.

Любовь ВАНЕЕВА.

Удора р.

<> Снимокъясыс авторлӧн да Лидия Андреевна СЕЛИВАНОВАЛӦН гортса архивысь.