Победаӧн пӧ гортӧ бергӧдчам…

Херсон обласьтын торъя военнӧй операцияын тышкасьысь ӧти рота тшӧкыда шулӧны «Коми ротаӧн», миян республикаысь войтырыс сэні уна да.
Тайӧ ротаас служитӧ и Кулӧмдін сиктысь Екатерина Гаджибековалӧн вокыс, да ань сэтчӧ и нуӧма неважӧн гуманитарнӧй отсӧг. Колӧ пасйыны, мый абу нин медводдзаысь. Но та пӧрйӧ военнӧйяслысь ловкылӧмсӧ кыпӧдӧм могысь Екатерина нуӧдӧма аскӧдыс гудӧкасьысь Владимир Трошевӧс, «Гажа гуляночка» сьылан котырысь Валерия Филипповаӧс, Анастасия да Климент Комлевъясӧс да этноблогер Генрих Немчиновӧс.
– 3,5 тонна гуманитаркаын вӧлі кӧмкот да паськӧм, сёян, аптечкаяс, войнас аддзыны отсалан прибор да мукӧд колана техника. Екатериналӧн водзмӧстчӧмӧн чукӧртӧмаӧсь сьӧм да ньӧбӧмаӧсь фронтлы коланасӧ. Ветлынысӧ жӧ сьӧмӧн отсалісны Коми Госсӧветысь депутатъяс Руслан Магомедов да Степан Чураков, – висьталіс Генрих Немчинов. – Куим машинаӧн туйӧ петім: ӧтиын гуманитаркаыс вӧлі, да нӧшта кык дзоля машинаӧн асьным мӧдӧдчим. Мунім Саранск, Волгоград, Таганрог, Армянск каръяс пыр. Ӧтарӧ-мӧдарӧ туй вылас да военнӧйяскӧд аддзысьлынысӧ, сёрнитны накӧд дас лун ковмис. Ростов обласьтын таможняса ӧчередын кадыс уна вошӧ. Донбасс кӧть и Россия нин, но таможняыс эм на. Туйыс сэні омӧль жӧ, бомбиталӧмаӧсь да. Дерт, дзоньталӧны эськӧ, но ӧдйӧ мунны он вермы. Мунігӧн на блокпостъясысь тӧдсаясӧс видзӧдалі-корси, но землякъяс эз паныдасьлыны.
Генрихлӧн кывъяс серти, ротаас служитӧны мобилизуйтӧмаяс, доброволечьяс да контракт серти. На пиысь ӧтияс пӧ тышкасьӧны передӧвӧйын, мӧдъяс рембригадаын дзоньталӧны фронт вылын жугалӧм техника. Висьтасисны пӧ, мый мунӧмаӧсь тышкасьны, медым ӧдйӧджык косьсӧ помавны. Кодсюрӧ пӧ волӧмаӧсь нин гортас шойччыштны.
Сьылӧмаӧсь, гудӧкӧн ворсӧмаӧсь и рембригадасалы, и передӧвӧйын тышкасьысьяслы. Медъёна корӧмаӧсь найӧс сьывны военнӧй кадся да ӧнія, торйӧн нин «Любэлысь», сьыланкывъяс. И комиӧн пӧ сьылӧй, чужан кывнымӧс окота кывны. А бӧрас ошкӧмаӧсь на, ок, кутшӧм бура пӧ ворсанныд.
– Передӧвӧйӧ ветлігӧн прӧтивникӧдзыс сизим кымын километр и вӧлі, Днепр ю мӧдлапӧлас вӧрӧг нин сулаліс. Гуманитаркаысла тыш мунанінсянь некымын морт воча воліс, налы и сьылім, – висьталіс Генрих. – Сӧмын на панім концертсӧ, гымалӧм кыліс. Мый нӧ, думышті, гымавны босьтчӧ али мый? А сэсся тшын кыптіс. Вӧлӧмкӧ, миян воинъяс вӧрӧг самолёт уськӧдӧмаӧсь. Уськӧдӧмсӧ эг аддзылӧй, эг ӧд виччысьӧй сэтшӧмторсӧ. Взорвитчӧмсӧ сӧмын кывлім. Вова Трошев здук кежлӧ дугдыліс гудӧкасьнысӧ, а салдатъяс шуӧны, ворс пӧ водзӧ, ворс. И Володя водзӧ гудӧкасис. Прӧтивник дрон кӧ лэбалӧ миян военнӧйяс весьтын, найӧ оз уськӧдны сійӧс. Дроныс ӧд сэки местатӧ явитас, да сэсся сэтчӧ вӧрӧг ракетаяс воасны.
Фронтбокса сиктысь волӧмаӧсь жӧ видзӧдны концертсӧ. Гуманитарнӧй отсӧгысь челядьлы вичмӧмаӧсь суктӧм юмов йӧв да мукӧд чӧсмасянтор. Пасибӧавны кутӧмаӧсь да, артистъяс комиӧн корӧмаӧсь аттьӧавны. И зонпосни шуӧмаӧсь «аттьӧтӧ».
– Сиктсьыс морт кызьӧс аддзывлім, картупель керны нин лӧсьӧдчӧны да выльысь пуктыны. Сэні урожайсӧ вонас кыкысь босьтӧны, – висьталіс Генрих. – Мунны пӧ эськӧ татысь, снарядъяс йӧрӧ усьласьӧны да. Да кытчӧ пӧ мунан…
«Коми ротаын» служитӧны Ем-дінысь, Койгортысь, Сыктывдінысь, Кулӧмдінысь, Усинскысь, республикаса мукӧд кар-районысь войтыр. И быдӧнлӧн аслас позывнӧй.
– Ыджыдвидзса зонлӧн позывнӧйыс «Ош», но ме сійӧс эг аддзыв, передӧвӧйын буретш тышкасьӧ вӧлӧм да, – шуис Генрих Немчинов. – Рӧдвужыслы да тӧдсаясыслы чолӧмъяс ыстісны, ми найӧс видеороликъясӧ снимайтім. Виччысьӧй пӧ миянӧс, Победаӧн бӧр бергӧдчам гортӧ.
Ӧтуввезса «Вконтактеысь» Екатерина Гаджибековалӧн да Генрих Немчиновлӧн лист бокъясысь позьӧ видзӧдны роликъяссӧ.
Усинскысь «Боец» позывнӧя воен-нӧй висьталӧ видеоас матыссаясыслы, менам пӧ ставыс бур, «Питон» ыстӧ чолӧм Кӧрткерӧсӧ, «Хаким» – Зеленечӧ да быдӧнлы шуд сиӧ, а «Учитель» – Пальӧ да Эжваӧ, эска пӧ, регыд тышыс помасяс, да ми аддзысям мамъяскӧд, гӧтыръяскӧд, ныв-пикӧд.
– Гежӧдика звӧнитла Кулӧмдінӧ висьтавны рӧдвужлы, мый ме ловъя, – висьталӧ «Тундра» позывнӧя военнӧй. – Гуманитарнӧй отсӧгысь зэв ыджыд аттьӧ. Ыстанныд кӧ сійӧс, сідзкӧ, он вунӧдӧй миянӧс. Кор гуманитаркаыскӧд челядьсянь письмӧяс воӧны, нормылан весиг налӧн шань кывъясысь.
Таӧдз Владимир Трошев да Генрих Немчинов аддзысьлісны нин торъя военнӧй операцияын тышкасьысьяскӧд – Москваса военнӧй госпитальын. Странаса юркарысь «Коми землячествоӧ» шыӧдчылӧмаӧсь да, Москваысь комияс отсалӧмаӧсь налы аддзысьлӧмсӧ котыртны.
– Сэки ми кык концерт петкӧдлім – госпиталяс да воинскӧй часьтын, кӧні служитӧны и Комиысь срочникъяс, – висьталіс Генрих. – Госпиталяс Вовалы збыльысь сьӧкыд вӧлі ворснысӧ, ӧд сы вылӧ видзӧдӧны ранитчӧмаяс, кодкӧ китӧм, коктӧм. Меным кокниджык вӧлі, мышсяньыс раненӧйяссӧ снимайті да. Ӧні ме госпиталяс куйлысьясысь гоз-мӧдкӧд гижася ӧтуввезйын, вочасӧн найӧ бурдӧны.
* * *
Юалі Генрихлысь, мый сетіс налы ветлӧмыс, да шуис, полӧмным пӧ бырыштіс. Кӧть и тӧдам вӧлі, кытчӧ мӧдӧдчам. Машинаӧн пӧ вӧлі мунам, да гуранӧ мед эг веськалӧй, муртса кежыштім бокӧджык, а сэні минаяс. Машина кӧлесасянь минаӧдзыс пӧ кызь сантиметр и вӧлі.
– Олӧмсӧ вылӧджык кутім донъявны, – кывкӧрталіс ветлӧмсӧ Генрих Немчинов. <>
Павел СИМПЕЛЕВ.
Снимокъясыс Генрих НЕМЧИНОВЛӦН да ӧтуввезйысь.