«Бессмертный полк»-2023: как принять участие в акции

Традиционная акция «Бессмертный полк» в 2023 году в регионах России, в том числе и в Республике Коми, пройдет в иных форматах. Важно, что возможность участия в акции будет у всех желающих, на выбор предлагается несколько способов. Об этом сообщила координатор движения «Волонтеры Победы» в Республике Коми Екатерина Корженевская.

Один из предложенных форматов – Бессмертный автополк. Суть акции заключается в том, что родственники участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла могут разместить фотографии своих ветеранов в соответствующе оформленной рамке на личных автомобилях, такси, ином транспорте. Таким образом, выезжая в День Победы по личным и служебным делам, работники и владельцы автомашин принимают участие в праздновании Дня Победы, создавая эффект прохождения Бессмертного полка в течение всего дня. Для изготовления фото ветерана можно воспользоваться конструктором штендеров на сайте https://www.polkrf.ru/

Бессмертный полк: портрет героя на одежде – еще один предлагаемый формат участия в акции. 9 мая предлагается прикрепить/нанести на одежду (футболки, куртки, специальные жилетки или манишки, которые можно надеть поверх любой одежды вне зависимости от погоды) портреты и имена героев семей размером не меньше, чем А4. Участникам акции предлагается сделать фото в оформленной таким образом одежде и выложить их на своих страницах в социальных сетях с хэштегом #мойБессмертный полк. Из них будет создан видеоколлаж, который разместят на интернет-ресурсах Бессмертного полка России.

Одежду с портретами героев семей можно изготовить самостоятельно (печать фотографии ветерана, ее ламинирование и закрепление на одежде; также портрет ветерана можно поместить в файл и закрепить его на одежде), либо заказать в полиграфической мастерской, специализирующейся на этом.

Тем, кто работает в День Победы, предлагается сделать бейдж с информацией о ветеране, который можно носить в течение всего праздничного дня.

«Бессмертный полк» в 2023 году предполагает также онлайн-участие в акции – в социальных сетях. Истории героев своих семей можно выкладывать на личных страницах в социальных сетях с хэштегом #мойБессмертный полк. Эти истории Бессмертный полк России разместит на своих интернет-ресурсах в течение года.

Также в День Победы предлагается аватары личных страниц в социальных сетях заменить на портреты героев своих семей. Оформить их можно с помощью онлайн-конструктора на сайте Бессмертного полка России: https://www.polkrf.ru/shtender

На сайте «Бессмертного полка» в День Победы будет размещено панно памяти героев. Портреты героев будут приближаться и увеличиваться с определенной периодичностью, что дает возможность посмотреть на каждого героя и прочитать его фамилию, имя и отчество.

Любой желающий может разместить информацию о своем герое в базу ветеранов на сайте https://www.polkrf.ru/ до 30 апреля 2023 года. После прохождения модерации ветеран будет добавлен в панно. В день Победы каждый пользователь сайта сможет найти своего ветерана в видеопотоке, набрав его фамилию, имя и отчество в поисковой строке.

Предприятиям и организациям республики в преддверии 9 Мая предлагается создать «Стену Памяти» Бессмертного полка – специальные стенды, на которых работники смогут прикрепить фото своих ветеранов, создав тем самым новую традицию Бессмертного полка.