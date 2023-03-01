Литературная гавань. Наследники традиций

В августе 2023 года юных литераторов из всех регионов страны ждут встречи с известными писателями, творческие семинары, мастер-классы, интеллектуальные викторины, литературные квесты и множество других, не менее захватывающих мероприятий.

Вместе с педагогами АСПИР ребята будут работать над своими произведениями, узнают, как рождаются литературные сюжеты, обсудят вопросы фантазии, вдохновения и ремесла, а еще — научатся стилистике русского языка, теории поэзии и прозы, основам документалистики и ведению книжного блога. В общем, интересно и с пользой проведут время в Евпатории — одном из красивейших курортов черноморского побережья.

Конкурсный отбор проводится в номинациях:

— проза (до 10 тыс. знаков на свободную тему);

— поэзия (до 200 строк на свободную тему);

— эссе, критика, журналистика (до 5 тыс. знаков на свободную тему).

Литературная смена «Наследники традиций» пройдет с 12 августа по 4 сентября и примет школьников с 5 по 10 класс.

Подача заявок: 06.03.2023 — 30.05.2023

Номинации: поэзия проза эссе, критика, журналистика

Возраст участников: от 12 до 17

Подробности на сайте: https://aspi-russia.ru/contests/literaturnaya-gavan-nasledniki-tradiczij/