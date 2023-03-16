Энергосбережение в сфере ЖКХ

15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей. В 2023 году он проходит под девизом «Расширение прав и возможностей потребителей посредством перехода к потреблению экологически чистой энергии и продукции».

В настоящее время и на протяжении последних ряда лет энергосбережению придается огромное значение. Особенно остро этот вопрос стоит в условиях гигантских темпов социально экономического развития цивилизации, расходования природных ресурсов и загрязнения окружающей среды. В связи с этим был принят Федеральный закон РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Согласно п. 8 ст. 10 указанного Федерального закона с 1 января 2011 года к обороту на территории Российской Федерации не допускаются электрические лампы накаливания мощностью сто ватт и более, которые могут быть использованы в цепях переменного тока в целях освещения. Таким образом, ушли в прошлое лампы с большим объемом потребления, и произошел переход к энергосберегающим лампам. Коэффициент полезного действия у энергосберегающей лампы очень высокий и световая отдача примерно в 5 раз больше чем у традиционной лампочки накаливания.

По сравнению с традиционными лампами накаливания, энергосберегающие лампы служат в несколько раз дольше. Обычные лампочки накаливания выходят из строя по причине перегорания вольфрамовой нити. Энергосберегающие лампы, имея другую конструкцию и принципиально иной принцип работы, служат гораздо дольше ламп накаливания (в среднем в 5-15 раз дольше). Соответственно, сократилось и количество утилизируемых ламп.

Для сферы ЖКХ такой переход привел к значительным затратам на приобретение энергосберегающих ламп, что естественным образом не могло не отразиться на кошельке потребителя. Однако, конечный результат очевиден – при меньшем расходе электроэнергии уменьшается счет на услуги ЖКХ.

В настоящее время наиболее остро стоит вопрос централизации и децентрализации управления освещением в ЖКХ. Наиболее простым примером децентрализации является управление обычной энергосберегающей лампочкой электронным выключателем с датчиком освещенности и акустическим датчиком, что позволяет снизить затраты на услуги ЖКХ для конечного потребителя, а также увеличить время использования элементов освещения, а следовательно сократить объемы потребления и неэффективного использования электроэнергии.