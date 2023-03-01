Республика Коми вошла в первую двадцатку в рейтинге руководителей цифровой трансформации регионов

В 2022 году Республика Коми поднялась на 39 позиций вверх и занимает 17 место в рейтинге руководителей цифровой трансформации среди регионов РФ.

«Нам есть куда расти, поэтому мы продолжим активную работу в соответствии с целями стратегии цифровой трансформации. К 2030 году требуется обеспечить стопроцентное достижение отраслевых показателей цифровой зрелости. В этом процессе задействован целый ряд региональных министерств, и каждое несет ответственность за проводимую работу», — прокомментировал первый заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики Коми Виталий Осипов.

Региональный рейтинг руководителей цифровой трансформации был запущен в 2021 году, рассчитывается Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и Российской академией народного хозяйства и государственной службы.

Напомним, что общий балл рейтинга рассчитывается по следующим критериям:

цифровая зрелость региона по пяти отраслям, включая общественный транспорт, образование, здравоохранение, государственное управление, городское хозяйство и строительство;

платформа обратной связи,

перевод социально значимых услуг в электронный вид,

эксплуатация системы межведомственного электронного взаимодействия,

импортонезависимость программного обеспечения,

меры поддержки ИТ-отрасли,

информационная безопасность