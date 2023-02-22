Поддержка экономики в условиях санкций – приоритет Правительства Республики Коми

В Министерстве экономического развития и промышленности Коми прокомментировали слова Президента России о поддержке экономики.

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что РФ направила на поддержку экономики на фоне санкций более 1 трлн рублей

Как рассказал министр экономического развития и промышленности Республики Коми Евгений Пономаренко, сегодня Правительством Республики Коми принимаются все возможные меры по привлечению средств из различных источников для обеспечения стабильности в экономике республики.

В настоящее время в республике создан и активно работает Региональный штаб по обеспечению устойчивого развития экономики, куда вошли члены Правительства региона, представители территориальных органов федеральных ведомств, депутаты Госсовета, управляющие банков, уполномоченный по правам предпринимателей, руководители организаций, представляющих интересы предпринимателей.

18 марте 2023 г. Региональным штабом был утвержден первый план первоочередных мер, в котором были учтены предложения бизнеса и отраслевых министерств, которые в режиме онлайн мониторят ситуацию на территории региона.

По словам Евгений Пономаренко, план в постоянном режиме наполняется новыми мероприятиями с учетом потребностей экономики и населения Республики Коми. В Плане предусмотрены меры поддержки в различных отраслях и сферах деятельности.

«Правительство Республики Коми максимально использует имеющиеся инструменты и механизмы и предлагает новые для обеспечения роста экономического развития и промышленного производства нашего региона. Тесно взаимодействуем с федеральным центром», — отметил Евгений Пономаренко.

Так, индекс промышленного производства Республике Коми увеличился на 3,3 % к уровню прошлого года 2021 года.

В регионе увеличилась добыча нефти, нефтяного попутного газа и каменного угля. Республиканские предприятия в 2022 году нарастили обороты производства мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы, мясных полуфабрикатов и кондитерских изделий. Увеличилось производство автомобильного бензина, дизельного топлива, топочного мазута, сборных строительных блоков для зданий и сооружений из цемента или бетона.

«Несмотря на сложную геополитическую обстановку и экономическое давление со стороны недружественных стран, социально-экономическая ситуация в республике стабильная. Безусловно отдельные отрасли сегодня требуют повышенного внимания, в частности лесопромышленный комплекс. В этом вопросе мы плотно взаимодействуем с федеральным центром. Сегодня самое главное поддерживать бизнес, не допустить снижения уровня и объемов производства, сокращения рабочих мест. Республика Коми богата на природные ресурсы, имеет большой потенциал для привлечения и реализации инвестпроектов на нашей территории. Будем продолжать работать над тем, чтобы сохранить эту положительную динамику и поддерживать наши региональные производства путем использования всех имеющихся механизмов, а при необходимости запускать новые меры поддержки», — добавил Евгений Пономаренко.