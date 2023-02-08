С 18 января по 30 апреля 2023 года проводится Второй Всероссийский конкурсный отбор лучших социальных проектов «Женщины за здоровое общество».

О КОНКУРСЕ:

Всероссийский конкурсный отбор лучших социальных проектов «Женщины за здоровое общество» реализуется в рамках деятельности общественного движения «Женщины за здоровое общество».

Цель Конкурса: выявление и оказание поддержки в субъектах Российской Федерации наиболее интересных и полезных проектов, инициатив и практик, направленных на сохранение здоровья и повышение качества жизни людей, формирование в обществе установок ответственного отношения к своему здоровью, популяризацию ценностей здорового образа жизни. В рамках конкурсного отбора будут определены лучшие социальные проекты, имеющие высокий потенциал масштабирования в различных субъектах Российской Федерации.

Впервые Всероссийский конкурсный отбор лучших женских социальных проектов прошел в 2021-2022 г.г. Для участия в Конкурсе было подано свыше 200 заявок из 50 регионов России. В результате были отобраны лучшие проекты в 7 основных и 7 специальных номинациях.

Награждение финалистов и победителей конкурса состоялось в Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации. Все проекты – победители конкурса получили разноплановую поддержку на разных уровнях. В том числе информационную поддержку и возможность быть представленными на площадках экономических форумов.

Подробнее о конкурсе: https://womenforhealth.ru/initiatives/contest-2023/