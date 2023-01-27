Ас кадӧ сетны колана отсӧг

Кольӧм воыс, кыдзи и воддзаясыс, челядьлы Коми Республикаса больничаын (РДКБ-ын) уджалысьяслы вӧлӧма зэв тӧдчана да кывкутана. Клиникалӧн консультативнӧй поликлиникаӧ медицина отсӧгла шыӧдчылӧма 47 сюрс зонпосни, и на пиысь 10,5 сюрссӧ ковмӧма водтӧдлыны больничаӧ. Таысь ӧтдор, травмпунктын бурдӧдчӧма кызь сюрс сайӧ нывка да зонка. Челядьлы тайӧ больничаас зільӧны ыджыд опыта врачьяс да медсестраяс. Налӧн туйдӧм-велӧдӧмӧн содӧ тӧдӧмлун-сямыс и том специалистъяслӧн. «Дзоньвидзалун» нацпроектӧ пырӧдчӧмӧн мӧйму удж вылӧ босьтӧмаӧсь комын медсестраӧс да квайт том врачӧс, на лыдын кык анестезиолог, кык невропатолог, онколог да рентгенолог.
Асланыс кольӧмвося удж йылысь да таво мый бурланьӧ вежсяс челядьлы республикаса клиникаын, журналистъяскӧд аддзысьлігӧн висьталісны больничаса главврач Игорь Кустышев да онкогематология юкӧнӧн веськӧдлысь Андрей Карманов.
«Монди СЛПК»-лӧн сьӧма отсӧгӧн
Декабрь помын челядьлӧн Коми Республикаса больничаӧ вайӧмаӧсь выль бурдӧдчан оборудование-аппаратура, мыйӧн ёна кокниджык туявны-казявны зонпоснилысь онкологиякӧд йитчӧм висьӧмсӧ.
Дерматоскоп да пункция вӧчӧм могысь УЗИ-аппаратлы сідз шусяна насадкаяс ньӧбӧмаӧсь «Монди Сыктывкарса ЛПК» акционер котырлӧн сьӧма отсӧгӧн. Больничаын уджалысьяслы таысь, дерт жӧ, нимкодь. Выль оборудованиенас тӧдчымӧн унджык лоас позянлуныс сетны зонпоснилы колана медицина отсӧг. Андрей Карманов окотапырысь юксис такӧд йитӧдын аслас мӧвп-видзӧдласӧн.
– Зэв ыджыд аттьӧ «Монди СЛПК»-лы да предприятиеса генеральнӧй директор Клаус Пеллерлы республикаын олысьяслысь да торйӧн нин челядьлысь дзоньвидзалунсӧ ёнмӧдӧм могысь бур вӧчӧмысь. Ӧні миянлы ёна кокниджык туявны зонпосни кучикын пигмента чут либӧ вир-яйын пыкӧс артманногсӧ да, колӧ кӧ, ас кадӧ вӧчны кагалы операция, – висьталіс Андрей Леонидович. – Дерматоскопыс миян ӧнӧдз эз вӧв да, сы пыдди вӧдитчим торъя лупаӧн.
УЗИ-аппаратлы насадкаясӧн тӧдчымӧн бурджыка позьӧ вӧчны пункциясӧ, стӧча веськавны кага вир-яйын коланаинӧ. Водзті ӧти киӧн колӧ вӧлі кутны датчиксӧ, а мӧднас пунктируйтны, и тайӧ, дерт, кутшӧмакӧ падмӧдіс специалистӧс.
Челядьлы республикаса клиника – Комиын сӧмын ӧти бурдӧдчанін, кӧні УЗИ-ӧн вӧчӧны пункция. Сэсся пӧ некӧн татшӧмыс абу. Дерматоскопыс эськӧ эм республикаса кожно-венерологическӧй диспансерын, но ковмас кӧ вӧчны операция, нёрпалысь кагаӧс быть ыстӧны РДКБ-ӧ.
– Выль оборудованиесӧ вайӧм бӧрын отделениеысь бурдӧдысьяскӧд ветлім нин велӧдчан курсъяс вылӧ, миянлы ӧд ӧтарӧ колӧ содтӧд выль тӧдӧмлун босьтны, – водзӧ висьталіс Андрей Леонидович. – Вонас РДКБ-лӧн онкология юкӧнӧ шыӧдчылӧ матӧ 1,5 сюрс зонпосни. Медым налы некутшӧм ӧчеред эз ковмы виччысьны, быд лун уджалам-зілям. Найӧ, кодъяслы дзик пыр колӧ веськавны миян дорӧ, вермасны весиг гижӧдчытӧг волыны.
Челядьлы – выльӧс да бурӧс
Больничаысь главврач Игорь Кустышевлӧн висьталӧм серти, найӧ зільӧны воысь-во выльмӧдны-бур-мӧдны бурдӧдчан аппаратура-оборудованиесӧ. 2022 воын республикаса бюджетысь та вылӧ вичмӧдӧма 119 миллион шайт. Ньӧбӧмаӧсь реанимацияын колана эмбур, УЗИ-аппарат, компьютера томограф да офтальмологъяслы колана оборудование.
–Мӧйму та могысь сьӧма отсӧг сетісны благотворительяс, тшӧтш и «Монди СЛПК». Ыджыд аттьӧ налы таысь, – висьталіс Игорь Генрихович.
Сійӧ тӧдчӧдіс, мый челядьлы республикаса больничасӧ позьӧ шуны ӧтувъя ыджыд керкаӧн, кӧні лун кӧть вой, праздник кӧть абу, куйлӧны нёрпалысь зонпосни, и на пиысь унаӧн – бать-мамыскӧд.
И медоборудование-аппаратураысь да лекарство-препаратысь ӧтдор унатор вылӧ на колӧ сьӧмыс. Шуам, козин ньӧбны челядьлы, кодъяс паныдалӧны бурдӧдчанінын Выль во. Налы ӧд зэв жӧ окота аддзысьлыны Кӧдзыд пӧлькӧд да Лымнывкӧд, гажӧдчыштны мичмӧдӧм коз дорын. Та понда и предприятие-организацияяссянь сьӧма отсӧгыс зэв тӧдчана.
Игорь Кустышев юӧртіс журналистъяслы и больничаыслы куим судтаа выль корпус кыпӧдӧм йылысь. Мыйсюрӧ босьтчӧмаӧсь нин вӧчны. Но кызвын уджыс пӧ пансяс мартын.
Игорь Генриховичлӧн висьталӧм серти, выль стрӧйбаыс отсалас налы паськӧдчыны, вель уна содтӧд жыр лоас сэні да. Коймӧд судтаас меститчас онкология отделение. Талун тайӧ юкӧныс оз тырвыйӧ лӧсяв сідз шусяна стандартлы, а выльлаас та могысь став позянлуныс лоас. Мӧд судтаас вуджас психоневрология, а медводдзаас лоас паллиативнӧй отделение. Сэні жӧ лӧсьӧдасны барокамера да восьтасны аптека.
–Ӧнія кадӧ миян медшӧр мытшӧдыс ӧд буретш сыын, мый больничаын дзескыд. Выль корпусас лоӧ позянлун торйӧдны висьысьяссӧ. Ми ӧд ӧні уджалам кыдзи тэрыб отсӧг сетан, кыдзи карса да республикаса больнича. И абу позянлуныс торйӧн примитны быдӧнӧс. Шуам, вайӧны кагаӧс кынӧм висьӧмӧн. Гашкӧ, сылӧн аппендицит? А сійӧ виччысьӧ бурдӧдысьӧс сідз шусяна планӧвӧй челядькӧд. Выль корпусас экстреннӧйсӧ да планӧвӧйсӧ кутам примитны торйӧн, – водзӧ висьталіс главврач. – Ӧнія травматологиясӧ колӧ жӧ паськӧдны-выльмӧдны. Шуам, вильыд туй вылын ёна доймалӧны челядь да, травмпунктӧ шыӧдчысьыс сы мында, мый кагалы пуксьынысӧ некытчӧ. Выльыс лоас нёль пӧв ыджыдджык. Вуджӧдам сійӧс ӧнія аптека да барокамера пыдди. Лоас и операция вӧчан асланым жыр, гипс пуктанін, регистратура да пӧрччысянін.
Выль корпуссӧ кыпӧдӧны федеральнӧй проект серти. Став уджыс сувтас 1,2 миллиард шайт дон. Федеральнӧй бюджетысь вичмӧдӧмаӧсь нин 400 миллион, 800 миллионсӧ сетас регион. Стрӧйбасӧ шуӧма эштӧдны 2024 во помӧдз.
Екатерина МИКУШЕВА.
Снимокъясыс авторлӧн да ӧтуввезйысь.