Правильные действия при пожаре — залог спасения жизни

Недавно в Коми произошло несколько крупных пожаров в жилых домах. В большинстве случаев — обошлось без пострадавших, но такое везение случается не всегда. Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций рассказывает, какие действия необходимо предпринять, чтобы спасти себя при пожаре.

Заранее позаботьтесь о выходах из помещения. Представьте ситуацию, в которой нужно в спешке эвакуироваться из дома. Какой выход вы будете использовать? Находясь в каких-либо учреждениях, обращайте внимание на эвакуационный выход. Оцените ситуацию. Если возгорание небольшое, можно потушить его своими силами. Электроприборы можно тушить песком или углекислотным огнетушителем. При сильном возгорании немедленно ищите выход. Постарайтесь локализовать огонь — плотно закройте все двери, окна в помещении, где начался пожар. Отключите электроэнергию и газ. Заложите щель между полом и дверью мокрой тряпкой. Если дом или квартира заполняются дымом, дышать надо через мокрую ткань, а двигаться как можно ближе к полу. Дети, испугавшись огня или дыма, могут спрятаться в укромных местах и не отзываться на незнакомые голоса. Перед тем, как открыть дверь, дотроньтесь до ручки двери тыльной стороной ладони. Если ручка тёплая — за дверью огонь. Постарайтесь вывести людей из горящего помещения. Не пытайтесь захватить с собой ценное имущество. Не пользуйтесь лифтами во время пожара. Спускайтесь только по лестницам. Никогда не бегите наугад. По прибытию пожарных полностью выполняете их команды. Если огонь отрезал выход, уходите в дальнюю от горящего помещения комнату, плотно закрывая за собой все двери. Также используйте мокрые тряпки для закрытия щелей. Из окна попытайтесь привлечь внимание криками.

Помните, что требования пожарной безопасности служат для того, чтобы вы не попали в эти ситуации. Пожар всегда легче предотвратить, чем потушить

Берегите себя!