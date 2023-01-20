В Коми в 2022 году субсидию на оплату ЖКУ получили более 20 тысяч семей

Средний размер этой меры поддержки составил 3 280 рублей в месяц. Такие данные приводит Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми.

Субсидия на оплату ЖКУ предоставляется, если в совокупном доходе семьи расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размеров установленных региональных стандартов нормативной площади жилого помещения и стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают максимально допустимую долю расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В Республике Коми эта максимально допустимая доля расходов составляет 22 процента от совокупного дохода семьи.

Важно отметить, что при расчете субсидии учитываются доходы семьи за шесть календарных месяцев.

«Отсчет этого периода начинается за шесть месяцев до месяца подачи заявления о предоставлении субсидии. Например, если гражданин обращается за предоставлением субсидии в январе 2023 года, то учитываются доходы с января 2022 года по июнь 2022 года. При этом принимаются во внимание доходы всех постоянно проживающих совместно членов семьи. А в доходах учитывается не только заработная плата, но и пенсии, стипендии, а также пособие по безработице, различные социальные выплаты и так далее», – пояснила министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Екатерина Грибкова.

Она отметила, что эта мера поддержки остается в числе наиболее востребованных у жителей Коми. Так, в минувшем году субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в республике получали в среднем ежемесячно 16 750 семей. Финансовые расходы бюджета региона на эти цели составили 660,6 млн рублей.

Важно отметить, что субсидия на оплату ЖКУ не предоставляется гражданам, если у них есть подтвержденная судебным решением непогашенная задолженность по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая образовалась не более чем за 3 последних года. Если такая задолженность имеется, то для предоставления субсидии на ЖКУ её необходимо погасить.

Подать заявление о назначении этой меры поддержки можно через портал «Госуслуги», а также обратившись в Центр социальной защиты населения по месту жительства или в любой МФЦ «Мои документы» на территории Коми.

***Согласно федеральному законодательству, право на получение субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг имеют: пользователи жилого помещения в государственном жилищном фонде, наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде, члены жилищного или жилищно-строительного кооператива, собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома).