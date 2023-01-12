VK и АНО «Цифровая экономика» запускают новый сезон «Цифрового ликбеза»

VK и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России запускают новый сезон всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности «Цифровой ликбез». Проект в интерактивном формате рассказывает подрастающему поколению, как безопасно вести себя в интернете. Проект доступен на сайте https://digital-likbez.datalesson.ru.

«Цифровой ликбез» с помощью образовательных видеороликов научит школьников азам цифровой грамотности и правилам кибербезопасности в современном мире. В роликах расскажут как распознать фишинговую ссылку, защитить личную информацию в сети или как правильно действовать, столкнувшись с кибербуллингом. На сайте «Цифрового ликбеза» подростки познакомятся с новыми героями – жителями подводного мира и придуманного города Нижнефорельска – рыбкой-блогером Антоном Корюшкиным, нерпой Женей, крабом Кирой и другими морскими жителями.

Проект предназначен для возрастной категории 6+, рекомендован для просмотра с родителями или педагогами, и верифицирован Министерством просвещения России. Видеоролики также будут полезны и педагогам, материалы «Цифрового ликбеза» можно легко интегрировать в учебный процесс на уроках ОБЖ, информатики или родительских собраниях.

«Минцифры России постоянно ведет работу по повышению уровня цифровой грамотности населения нашей страны: к 2024 году этот показатель должен быть доведен до 75%. В рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» уже реализуется множество проектов для усиления цифровых компетенций. Задача родителей, педагогов и государства – научить ребенка безопасному поведению в интернете, научить реагировать на негативные сообщения, и, главное, знать, какие меры предпринять. Проект «Цифровой ликбез», реализуемый Минцифры России с организацией «Цифровая экономика» и ведущими цифровыми компаниями – еще один позитивный пример совместной работы по освоению гражданами современных средств массовой коммуникации» — сказала Татьяна Трубникова, директор Департамента координации программ и проектов Минцифры России Татьяна Трубникова.

«Помогать школьникам изучать технологии и повышать цифровую грамотность — важная задача для VK. Мы занимаемся просвещением школьников, студентов, учителей и родителей по этому направлению в самых разных форматах. Прямо сейчас совместно с Учи.ру мы проводим Олимпиаду «Безопасный интернет». Она уже получила широкий отклик у школьников по всей стране и помогает им получить знания в вопросах, связанных со сферой технологий и безопасным поведением в сети», — комментирует Сергей Марданов, директор по развитию школьных и молодежных проектов VK.

«По статистике порядка трети школьников хотя бы раз сталкивались с кибербуллингом, небезопасным контентом или мошенничеством в сети. Очень важно обучать детей правилам поведения в интернете. Уверен, что новый сезон нашего проекта «Цифровой ликбез», партнером которого выступила компания VK, понравится ребятам и научит их многому. Ролики, которые мы выпускаем в рамках проекта — это отличный инструмент на доступных примерах обучить безопасному поведению в соцсетях и показать, как проводить время в интернете с пользой. Благодарим VK за неравнодушие к такой важной теме как цифровая грамотность: защитить подрастающее поколение и привить азы кибергигиены – наша общая задача», — комментирует Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО «Цифровая экономика».