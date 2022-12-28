Новый год без хлопот: правила пожарной безопасности

Бенгальские огни, петарды, фейерверки озарят улицы городов в новогоднюю ночь. И пока большинство жителей готовятся отметить праздник с огоньком, пожарные готовятся к росту вызовов, а врачи – к наплыву пациентов: для этих специалистов наступает во всех смыслах горячая пора. Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций напоминает о простых, но важных правилах безопасности.

ОСТОРОЖНЕЕ С ПИРОТЕХНИКОЙ…

Неаккуратные любители фейерверков часто прибавляют работы травматологам. Ведь на рынке пиротехники предложений хоть отбавляй: в свободной продаже есть петарды и фейерверки любой модификации и различных классов опасности. Есть изделия, части которых при разрыве разлетаются на десятки метров. А что будет, если их непрочно установить? А если петарда залетит на балкон многоэтажки?

Вот общие рекомендации:

— приобретайте пиротехнику только в специализированных магазинах;

— требуйте сертификат качества и инструкцию на русском языке;

— изучайте инструкцию перед применением;

— запускайте пиротехнику на пустыре, вдали от машин и жилых домов.

ВАЖНО! Запускать фейерверки и петарды должны только взрослые!

Запрещается:

— держать пиротехнические изделия в руках во время поджигания;

— направлять пиротехнику в сторону людей;

— запускать пиротехнику в местах массового скопления людей, при сильном ветре;

— использовать пиротехнику в жилых помещениях.

…И С ГИРЛЯНДАМИ

Новогодние электрические гирлянды не только красивы, но и опасны, и вместо ярких огней может вспыхнуть пожар. Не допустить возгораний электрических гирлянд можно, следуя этим правилам:

— чтобы электрические гирлянды не загорелись, в первую очередь не оставляйте их работающими без присмотра как ночью, так и когда уходите из дома;

— не стоит включать больше трёх гирлянд одновременно;

— не используйте гирлянды неизвестного производства, при покупке проверяйте сертификаты соответствия продукции, а от самодельных гирлянд и вовсе стоит отказаться;

— лучше выбрать менее мощные гирлянды: чем меньше мощность лампочек, тем меньше создаваемый ими нагрев, а значит, и риск возгорания. А сами лампочки в гирлянде должны работать на все 100%;

— для украшения дома снаружи используйте только специально предназначенные для этого уличные гирлянды;

Необходимо также объяснить детям, что электрические гирлянды это не игрушка: их нельзя трогать руками, включать и выключать.

ВАЖНО

При обнаружении пожара необходимо позвонить по телефону 112 и сообщить о случившемся!