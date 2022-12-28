Новый год без хлопот: правила пожарной безопасности

Бенгальские огни, петарды, фейерверки озарят улицы городов в новогоднюю ночь. И пока большинство жителей готовятся отметить праздник с огоньком, пожарные готовятся к росту вызовов, а врачи – к наплыву пациентов: для этих специалистов наступает во всех смыслах горячая пора. Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций напоминает о простых, но важных правилах безопасности.
ОСТОРОЖНЕЕ С ПИРОТЕХНИКОЙ…
Неаккуратные любители фейерверков часто прибавляют работы травматологам. Ведь на рынке пиротехники предложений хоть отбавляй: в свободной продаже есть петарды и фейерверки любой модификации и различных классов опасности. Есть изделия, части которых при разрыве разлетаются на десятки метров. А что будет, если их непрочно установить? А если петарда залетит на балкон многоэтажки?
Вот общие рекомендации:
— приобретайте пиротехнику только в специализированных магазинах;
— требуйте сертификат качества и инструкцию на русском языке;
— изучайте инструкцию перед применением;
— запускайте пиротехнику на пустыре, вдали от машин и жилых домов.
ВАЖНО! Запускать фейерверки и петарды должны только взрослые!
Запрещается:
— держать пиротехнические изделия в руках во время поджигания;
— направлять пиротехнику в сторону людей;
— запускать пиротехнику в местах массового скопления людей, при сильном ветре;
— использовать пиротехнику в жилых помещениях.
…И С ГИРЛЯНДАМИ
Новогодние электрические гирлянды не только красивы, но и опасны, и вместо ярких огней может вспыхнуть пожар. Не допустить возгораний электрических гирлянд можно, следуя этим правилам:
— чтобы электрические гирлянды не загорелись, в первую очередь не оставляйте их работающими без присмотра как ночью, так и когда уходите из дома;
— не стоит включать больше трёх гирлянд одновременно;
— не используйте гирлянды неизвестного производства, при покупке проверяйте сертификаты соответствия продукции, а от самодельных гирлянд и вовсе стоит отказаться;
— лучше выбрать менее мощные гирлянды: чем меньше мощность лампочек, тем меньше создаваемый ими нагрев, а значит, и риск возгорания. А сами лампочки в гирлянде должны работать на все 100%;
— для украшения дома снаружи используйте только специально предназначенные для этого уличные гирлянды;
Необходимо также объяснить детям, что электрические гирлянды это не игрушка: их нельзя трогать руками, включать и выключать.
ВАЖНО
При обнаружении пожара необходимо позвонить по телефону 112 и сообщить о случившемся!