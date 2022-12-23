В преддверии перепадов погоды Ольга Микушева напомнила управляющим организациям, как обеспечить безопасность придомовых территорий

В ближайшие дни ожидается резкое потепление до плюсовых значений, смена осадков от снегопадов к дождю, а затем наступит похолодание. Возникает вероятность схода снега с крыш, образования сосулек и гололедицы. И.о. руководителя Службы Республики Коми стройжилтехнадзора Ольга Микушева напоминает управляющим организации и ТСЖ об их обязанности содержать придомовую территорию таким образом, чтобы обеспечить соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома, безопасности для жизни и здоровья граждан, сохранности их имущества (Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491).

Выполнение данного требования обеспечивается выполнением работ по содержанию дворовых территорий в зимний период, включенных в Минимальный перечень работ, услуг по содержанию общего имущества, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 № 290:

— очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см;

— сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см;

— очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова);

— очистка придомовой территории от наледи и льда.

В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170:

— выполнение зимних уборочных работ по очистке тротуаров во время снегопада (сдвижка и подметание снега) необходимо производить регулярно по мере образования снежных наносов;

— убираемый снег должен сдвигаться с тротуаров к местам складирования;

— сдвинутый снег следует укладывать в кучи и валы, расположенные параллельно бортовому камню или складировать вдоль проезда;

— снег, собираемый во дворах, допускается складировать на газонах и на свободных территориях при обеспечении сохранения зеленых насаждений. Однако если складируемый снег с песком и солью, то такой снег нельзя помещать на газоны и зеленые полосы.

Ольга Микушева также напомнила жителям многоквартирных домов, что, если уборка во дворе не выполняется, собственникам необходимо обратиться с жалобой в управляющую организацию или ТСЖ любым доступным способом: лично, письменно или по телефону. Если управляющая организация игнорирует жалобы и не устраняет проблему, жители могут направить обращение в Службу или Госжилинспекцию по месту жительства для проведения проверки и принятия мер. Обратиться можно через портал ГИС ЖКХ, через филиалы МФЦ или занести обращение лично по адресу. Контакты Госжилинспекций размещены на официальном сайте Службы по ссылке.

В преддверии перепадов погоды Ольга Микушева напомнила управляющим организациям, как обеспечить безопасность придомовых территорий