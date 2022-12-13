Повышение взноса на капремонт в Коми позволит дополнительно ремонтировать 80 конструктивов ежегодно.

По информации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми, при существующем размере взноса программа капремонта в регионе выполняется лишь на одну треть

В Коми установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми, на 2023 год. Повышение составило от 2 до 3,56 рублей.

Это увеличит ежегодный размер фонда капитального ремонта многоквартирных домов на 392 млн рублей, что позволит дополнительно ремонтировать порядка 80 конструктивов в год.

Как пояснили в региональном Минстрое, повышение взноса частично активизирует темпы капремонта, но взнос при этом все равно останется на уровне ниже экономически обоснованного.

Напомним, долгое время взнос в Коми был самый низкий в стране – от двух до трех рублей. При этом капитальному ремонту до 2044 года подлежат более 50 тысяч конструктивов в 6 299 многоквартирных домах. Это лифты, фасады, крыши, фундаменты, подвалы, внутренние инженерные системы электро-, тепло-, водо-, газоснабжения и водоотведения. До конца 2025 года должны быть отремонтированы 14,7 тысяч конструктивов в 2795 многоквартирных домах, в настоящее время отремонтировано лишь 1,8 тысяч (12,2 %) в 1026 многоквартирных домах.

Для исполнения всех запланированных работ ежегодно необходимо не менее 5 млрд рублей, установленный же размер взноса с учетом уровня собираемости средств обеспечивает с 2019 года выполнение работ лишь на 1/3.

Сегодня по республике взнос составляет 9,47-11,79 рублей за 1 кв. м, на 2023 год взнос установлен 12,30-15,00 рублей в зависимости от муниципального образования. Это позволит увеличить размер фонда капитального ремонта и даст возможность увеличить количество ремонтируемых многоквартирных домов.

При этом экономически обоснованный необходимый размер взноса в Коми составляет порядка 25-58 рублей за 1 кв. м в зависимости от муниципального образования. Чтобы полностью реализовать региональную программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 2015-2044 годы необходимо поэтапное доведение минимального размера взноса до экономически обоснованного с учетом соблюдения требований его доступности.

Отметим, что одиноким неработающим пенсионерам в возрасте 70+ и неработающим инвалидам первой и второй групп в возрасте 70+ в республике установлены меры соцподдержки в виде компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт в многоквартирном доме. Компенсация предоставляется в фиксированном размере в зависимости от возраста и состава семьи получателя.