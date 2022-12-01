Сосногорскын олысьяс чукӧртӧмаӧсь да ыстӧмаӧсь Ленинград обласьтӧ доброволеч-мобилизуйтӧмаяслы паськӧм, лекарство, сёян-юан да мукӧд коланатор.

Та могысь йӧзсӧ ышӧдӧмаӧсь тайӧ карас мобилизуйтӧмаяслы отсалан шӧринын зільысьяс. Сыӧн веськӧдлысь Владимир Жигунов висьталіс, нимкодь пӧ, ставӧн отсасьӧны да. /ні пӧ тӧдам нин, мый салдатъяслы збыльысь колана.

Сідз, мобилизуйтӧмаяслы пӧ оз ков кыӧм чуня кепысь, татшӧмнас пӧ сьӧкыд ружьеӧн вӧдитчыны да, но колӧ пӧ флис шапка да паськӧм.

«Боевое братство» котырлӧн Сосногорскса юкӧнын веськӧдлысьӧс вежысь Вадим Кучумовлӧн кывъяс серти, кор мӧдӧдӧмаӧсь мобилизуйтӧмаяслы пӧсылкасӧ, найӧ юӧртӧмаӧсь, мый нӧшта колӧ.

И Петербургын олысь миян землякъяс отсӧгӧн пӧ ньӧбим квадрокоптеръяс, радиостанцияяс, мультитулъяс, пӧнаръяс.