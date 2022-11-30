Рекомендации о порядке вызова экстренных служб по единому номеру «112» посредством текстовых сообщений (SMS)

Оператору Центра обработки вызовов (ЦОВ) для анализа SMS и передачи характеристик происшествия в дежурно-диспетчерские службы соответствующих экстренных оперативных служб необходимы следующие сведения:

Что случилось? Только самое главное, например: «ДТП с пострадавшими», «Пожар на заводе (в квартире)», «Ограбление», «Падение человека с высоты», «Запах газа» и т.п. Где случилось? Полный адрес.

Необходимо помнить, что полный адрес места происшествия, это район области, название населенного пункта, название улицы, № дома (корпуса, строения, владения), № квартиры; название трассы, направление движения, километровые столбы, пересечение дорог (улиц), название объекта. В садово-товарищеских обществах – название товарищества, № проезда или направление (направо, налево), № участка и т.д.;

3. Сведения о пострадавшем. При вызове скорой медицинской помощи возраст пострадавшего и при возможности фамилия, имя, отчество. 4. Сведения о заявителе. Фамилия, имя, отчество.

При необходимости получения дополнительной информации оператор ЦОВ может направить из системы-112 сообщение с уточняющими вопросами (№ подъезда, № этажа, код или домофон). Заявителю придёт SMS, подписанное «Система-112».

ВАЖНО! Ответное сообщение заявитель должен отправить не абоненту «Система-112», от которого придёт уточняющее SMS, а снова на короткий номер «112».