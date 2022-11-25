Олимпиада «Безопасные дороги» продлена до 27 ноября

С 1 ноября при поддержке национального проекта «Безопасные качественные дороги» проходит Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги».

В связи с большой популярностью, а также с высокой социальной значимостью, срок олимпиады продлен еще на неделю — поучаствовать в ней и проверить знания о правилах поведения на дорогах можно до 27 ноября включительно на образовательной платформе Учи.ру.

В онлайн-мероприятии уже приняли участие более 13,5 тысяч учеников 1-9 классов Республики Коми. Задания онлайн-состязания сделаны в игровом формате. Чтобы ребятам было интересно, используется современная компьютерная графика и дизайн.

Выполнить задания олимпиады можно и дома вместе с родителями. Так мамы и папы имеют возможность не только увлекательно провести время со своим ребенком, но и освежить в памяти правила дорожного движения, а, возможно, и узнать что-то новое.

«Мне очень понравилось выполнять задания! Мы участвовали в олимпиаде всей семьей. Не на все вопросы я ответил правильно, но мне было интересно узнавать правильные ответы», — рассказал ученик 1-го класса одной из сыктывкарских школ Ростислав Белан.

Принять участие в олимпиаде просто: необходимо зарегистрироваться на онлайн-платформе Учи.ру и из личного кабинета перейти на страницу олимпиады. Решить задания можно в домашних условиях при участии родителей.

Напомним, Всероссийская онлайн-олимпиада проводится уже третий год подряд. Ее организаторами выступают Министерство транспорта Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации совместно с Министерством Просвещения Российской Федерации и АНО «Национальные приоритеты».