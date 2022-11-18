Издательский дом Коми

Автономное учреждение Республики Коми

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Добро можно делать под любым брендом!

йöзöдöма

Не важно, на какой машине ты передвигаешься или сколько стоит твоя старая куртка, главное – как ты их используешь. Материальная цена перестает быть важной в мире, где есть взаимопомощь.
#МЫВМЕСТЕ — общественное движение, которое объединило людей в период пандемии. Взаимопомощь позволяет каждому чувствовать себя полноправным и нужным членом общества.
Переходи на сайт dobro.ru и узнавай актуальную информацию о волонтерстве под любым брендом!
#МыВместеКоми #МыВместе

Добро можно делать под любым брендом!
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