Не важно, на какой машине ты передвигаешься или сколько стоит твоя старая куртка, главное – как ты их используешь. Материальная цена перестает быть важной в мире, где есть взаимопомощь.

#МЫВМЕСТЕ — общественное движение, которое объединило людей в период пандемии. Взаимопомощь позволяет каждому чувствовать себя полноправным и нужным членом общества.

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#МыВместеКоми #МыВместе

Добро можно делать под любым брендом!