Республика Коми стала одним из 42 регионов-победителей Всероссийского конкурса программ комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых»

По итогам конкурса Коми получит из федерального бюджета субсидию – 135 миллионов 418 тысяч рублей на развитие молодёжной политики в 2023 году

Наша республика представила программу «Том войтыр – ов ю̀гыда!» («Молодёжь – живи ярко!»). Заявка Коми получила высокую оценку экспертов.

Федеральная субсидия будет направлена на создание новой инфраструктуры для молодёжной политики: в Сыктывкаре будет создан региональный молодёжный центр и переформатированы молодёжные пространства в Ухте и Усинске.

Также на средства субсидии будут организованы мероприятия, направленные на комплексную работу со школьниками, студентами, работающей и сельской молодёжью, а также с молодыми семьями и молодыми гражданами с инвалидностью.

Кроме того, запланированы молодёжные обучающие мероприятия, форумы, творческие фестивали, слёты для молодёжных общественных объединений и другие активности.

Конкурс «Регион для молодых» проводило Федеральное агентство по делам молодёжи. В экспертную комиссию входили представители органов власти и бизнеса, руководители некоммерческих организаций, креативных индустрий, специалисты по связям с общественностью и топ-менеджеры крупных российских компаний.