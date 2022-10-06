Плато Маньпупунёр и Республика Коми вошли в ТОП-10 объектов в рамках реализации проекта федерального значения «Места силы России»

Уникальный проект «Места силы России» проходит в Республике Коми в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование». Целью проекта, который проходит при поддержке Министерства просвещения РФ, является разработка и внедрение мероприятий, направленных на поиск и популяризацию географическо-природных мест на территории России, обладающих значимыми для народов нашей страны историческими, культурными и духовными ценностями..

Актуальность инициативы также подтверждается тем фактом, что 2022 год, согласно указу Президента РФ Владимира Путина, признан Годом культурного наследия народов России. Сохранение культурных традиций, этнокультурного многообразия и культурной самобытности народов России – вот те задачи, которые ставят перед собой организаторы проекта — Межрегиональная общественная организация поддержки молодежных инициатив «Молодежная палата».

«Места силы России» — это не просто калейдоскоп самых разных уголков страны, рассказ об истории возникновения того или иного объекта. Не последнюю роль играют легенды, связанные с «местами силы». От Камчатки до Москвы, от Карелии до Геленджика. Россия действительно богата уникальными и природными, и рукотворными объектами. Задача организаторов — не просто показать россиянам уникальность некоторых уголков страны, но и убедить их в том, как здорово увидеть красоты этих мест собственными глазами. На сайте https://mestasil.ru/ в течение всего 2022 года будет идти голосование за самые выдающиеся «места силы», по мнению широкой аудитории. Но народное голосование – это еще не все. С сентября 2022 года на сайте проекта стартовал общероссийский конкурс, состоящий из серии интерактивных викторин на знание исторических, культурных и географических особенностей «мест силы». Победителя конкурса ждет приз — ноутбук.

По итогам I этапа открытого общероссийского голосования, которое проходило с начала 2022 года на сайте https://mestasil.ru/, одним из наиболее интересных и уникальных «мест силы» России стало плато Маньпупунёр. Этот уникальный природный памятник – одно из семи чудес России — вошел в ТОП-10 «Мест силы России». В рамках II этапа народного голосования, стартовавшего в сентябре, будет выбран лидер проекта «Места силы России», и у Республики Коми есть все шансы стать таким лидером.