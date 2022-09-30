В шаге от финала: поддержим учителя из Коми в телешоу «Классная тема!»

Выбрать лучшего педагога поможет специальный чат-бот https://vk.com/im?sel=-207448939 в социальной сети «ВКонтакте».

Чтобы проголосовать за учителя из Республики Коми, следует:

— Пройти по ссылке в чат-бот конкурса: https://vk.com/im?sel=-207448939;

— Нажать на вкладки «Голосование за Классного учителя» и «История»;

— Найти педагога Дмитрия Воробьёва и проголосовать за него.

Преподаватель Гимназии искусств при Главе Республики Коми Дмитрий Воробьев стал полуфиналистом всероссийского отбора участников для нового шоу «Классная тема» на телеканале «Россия». В проекте примут участие яркие, талантливые, творческие педагоги.

Финалистов проекта определит всероссийское голосование. У жителей республики есть возможность поддержать своими голосами Дмитрия Воробьева и помочь ему представить свой предмет в эфире телеканала «Россия 1».

Всероссийское голосование за выход участников в финал уже началось. Оно пройдет до 1 октября 2022 года в сообществе проекта «Классная тема» в социальной сети ВКонтакте. Можно голосовать по семи номинациям, в которых представлены семь предметов.

Семь педагогов, которые станут лидерами открытого голосования, выступят в финальном гранд-шоу на телеканале «Россия 1», где проведут самый увлекательный урок в своей карьере. Учениками в гранд-шоу станут не только зрители в зале и телезрители, но и гости студии: известные ученые, космонавты, музыканты, популярные артисты театра и кино.

– Шоу «Классная тема!» – значимый проект для популяризации профессии учителя. Отрадно, что уже буквально в шаге от финала – преподаватель истории и обществознания Гимназии искусств Коми Дмитрий Воробьев. Мы все искренне болеем за него. Уверена: жители республики примут участие в открытом голосовании и поддержат нашего талантливого педагога! Важны голоса коллег, родителей – всех, для кого профессия учителя по-прежнему важна и уважаема. Выход нашего земляка в финал – это шанс показать, что в школах республики трудятся настоящие профессионалы, любящие свой предмет и готовые увлечь им своих учеников, – отметила заместитель Председателя Правительства Коми Лариса Карачёва.

С начала осени 35 полуфиналистов шоу «Классная тема!» представили свои видеоуроки в сообществе проекта «ВКонтакте (https://vk.com/klassnayatemashow). В роликах педагоги продемонстрировали авторские методики и оригинальную подачу предметов: русского языка и литературы, математики, физики, химии, географии, биологии и истории. Полуфиналисты показали самые интересные, необычные и увлекательные приемы, благодаря которым каждый может познать и полюбить их предмет.

*** Заявки на участие в телешоу «Классная тема» поступили от 6000 педагогов из всех регионов страны, а также из Донецкой и Луганской Народных республик. Отбор 35-ти полуфиналистов производился экспертной комиссией Министерства просвещения Российской Федерации специально для телешоу «Классная тема!».

Проект «Классная тема», посвящённый современным учителям, призван представить самых ярких педагогов нашего времени и повысить престиж одной из важнейших профессий страны. Победитель получит приз – авторскую программу на федеральном телеканале.