Организована работа «горячей линии» для родных и близких призванных по мобилизации граждан

По поручению Главы Республики Коми Владимира Уйба на базе Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми организована работа «горячей линии» 8 (912) 141-42-00 для родных и близких призванных по мобилизации граждан для обращений по вопросам поддержки.

Время работы горячей линии: ежедневно с 08:00 до 22:00. Все поступающие звонки будут фиксироваться для последующего решения всех возникших вопросов и доведения ответов до граждан.