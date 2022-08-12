Информация о необходимости своевременно исполнять долговые обязательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Обязанность граждан и организаций своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги установлена Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 (далее – Правила № 354), а также статьей 153 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ).

Согласно части 1 статьи 153 ЖК РФ граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе плату за капитальный ремонт. Произвольный отказ от внесения платы за жилое помещение и предоставленные коммунальные услуги жилищным законодательством не предусмотрен.

При этом, в соответствии с пунктом 119 Правил № 354, исполнитель в случае неполной оплаты потребителем коммунальной услуги вправе после письменного предупреждения (уведомления) потребителя-должника ограничить или приостановить предоставление такой коммунальной услуги.

Также, пунктами 14 и 14.1 статьи 155 ЖК РФ установлено, что лица, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за жилое помещение, коммунальные услуги и (или) взносы на капитальный ремонт, обязаны уплатить исполнителю и (или) в фонд капитального ремонта пени.

Задолженность по внесению платы за жилое помещение, коммунальные услуги, взносов на капитальный ремонт и начисленные пени подлежат взысканию в судебном порядке, что дополнительно возлагает на потребителя судебные расходы в виде государственной пошлины.