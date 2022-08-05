В Коми компенсацию по уплате взносов на капремонт получают более 13 тысяч жителей республики старше 70 лет

За первое полугодие текущего года бюджетные расходы на эти цели превысили 16 млн рублей, в том числе около 7,4 млн рублей – из республиканского бюджета.

Как отметила министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Екатерина Грибкова, компенсация по уплате взносов на капремонт, предусмотренная в нашем регионе для людей старшего поколения, остается в числе очень востребованных.

«В январе-июне текущего года компенсацию по уплате взносов на капремонт получили 13 365 пожилых жителей Коми старше 70 лет», — сообщила Екатерина Грибкова.

Напомним: согласно республиканскому законодательству, компенсация по уплате взносов на капремонт предоставляется в фиксированном размере неработающим гражданам старше 70 лет собственникам жилого помещения или его доли. Они должны проживать в квартире одни или в составе семьи, где другие члены также старше 70-ти лет либо неработающие люди с инвалидностью I или II группы.

Льготы пожилым жителям республики по оплате взносов на капитальный ремонт носят компенсационный характер.

Размер компенсации зависит от возраста пожилого гражданина, факта получения компенсации на оплату взносов на капитальный ремонт в соответствии с федеральным законодательством. Важен также и район проживания гражданина, достигшего возраста 70 лет и старше.

«Например, в южной природно-климатической зоне ежемесячная денежная компенсация гражданину, достигшему 80 лет и не получающему компенсацию расходов на капремонт из федерального бюджета, составляет 277 рублей, а в северной природно-климатической зоне в аналогичном случае размер компенсация — 301 рубль», — пояснила министр.

Подать заявление о назначении компенсации по уплате взносов на капремонт жителям республики старше 70 лет можно через портал Госуслуг или обратившись в центр социальной защиты населения по месту жительства либо в МФЦ «Мои документы» на территории республики.