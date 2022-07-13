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Жители Коми могут бесплатно получить новую профессию по нацпроекту «Демография»

йöзöдöма

На сегодняшний день в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта профессиональное переобучение уже проходят 327 жителей республики.

По данным Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, самая многочисленная группа обучающихся — 102 человека – это граждане, которые зарегистрированы в службе занятости региона в качестве безработных.

«Повысить свою конкурентоспособность на рынке труда решили также 92 незанятые женщины, которые воспитывают детей-дошкольников и женщины, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. Это следующая по численности категория жителей республики, обучающихся в рамках нацпроекта. Примерно каждый четвертый участник профобучения – представитель старшего поколения. Около 16 % из тех, кто воспользовался возможностями, которые дает национальный проект — молодежь до 35 лет», — рассказала министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Екатерина Грибкова.

Она сообщила, что на сегодня самое популярное направление профобучения — услуги в сфере эстетических процедур: косметология, маникюр, парикмахерские услуги.

«Большой спрос на обучающие программы по бухгалтерии, юриспруденции, делопроизводству и кадровой работе. Также особый интерес граждане проявляют к аналитике данных, веб-программированию, графическому дизайну. Жителям республики доступны более тысячи образовательных программ по востребованным в регионе направлениям», — отметила Екатерина Грибкова.

В Минтрудсоц РК напомнили: по национальному проекту «Демография» бесплатное профессиональное обучение доступно предпенсионерам, гражданам от 50 лет и старше, женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, и незанятым женщинам, у которых есть дети-дошкольники до 7 лет включительно, а также отдельным категориям молодежи в возрасте до 35 лет включительно, работникам, находящимся под риском увольнения и безработным гражданам, зарегистрированным в органах службы занятости. Подать заявку на обучение можно на портале «Работа России» (https://trudvsem.ru).

Жители Коми могут бесплатно получить новую профессию по нацпроекту «Демография»

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