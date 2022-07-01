Памятные награды супругам, которые прожили в счастливом браке более 25 лет, воспитали своих детей достойными людьми и служат примером трудолюбия и преданности друг другу, будут вручаться на праздничных мероприятиях во всех городах и районах республики. В этом году День семьи любви и верности, согласно указу Президента России, впервые будет отмечаться как официальный всероссийский праздник.

В Сыктывкаре его будут широко отмечать в парке культуры и отдыха имени С.М. Кирова с 15:00. Церемония награждения 10 семей с большим супружеским стажем, а также поздравление молодоженов, ставших супругами 8 июля, станет одним из ключевых моментов праздника. Его организаторами выступили Министерство труда, занятости и соцзащиты Республики Коми и Региональный центр развития социальных технологий.

«Чествование семей, в которых родители посвящают себя воспитанию детей, а дети отвечают им уважением и заботой – стало одной из традиций Дня семьи, любви и верности. Еще одна добрая традиция 8 июля – отмечать этот праздник активным отдыхом всей семьей. Когда родители вместе с детьми, бабушки и дедушки вместе с внуками играют, мастерят поделки, поют, танцуют и сохраняют все эти яркие моменты на фото для семейных альбомов – это укрепляет семейные связи и сближает старшее и юное поколения. Такое единение – залог сохранения исконных семейных ценностей: взаимных любви, доверия, поддержки и доброты», — отметила министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Екатерина Грибкова.

Она также рассказала, что на празднике в парке культуры и отдыха имени С.М. Кирова сыктывкарцев и гостей города ожидает обширная программа.

«В этом году впервые в празднике Дня семьи, любви и верности примут участие «серебряные» волонтеры учреждений социального обслуживания населения из пяти муниципальных образований Коми. Они проведут мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. Кроме того, на площадке добровольцев старшего возраста будут организованы подвижные и настольные игры, а «серебряные» волонтеры-баянисты предоставят всем желающим возможность спеть и сплясать под баян», — поделилась Екатерина Грибкова.

В Региональном центре социальных технологий добавили, что для участников праздника будут работать разнообразные мастер-классы, игровые и интерактивные площадки.

«Дети и их родители смогут сделать куклы-скрутки для привлечение счастья, оригинальные открытки из атласных ленточек, мандалу-оберег и солнечное оригами. Можно будет порисовать 3D ручкой, поучаствовать в научном шоу и книжной викторине, потренироваться в стрельбе из лука, попробовать себя в занятиях йогой и пилатесом. Никого не оставят равнодушными интересные игровые площадки и веселые развлечения. Украсят программу праздника выступления известных вокалистов и танцевальных коллективов», — рассказали специалисты Регионального центра соцтехнологий.

Запечатлеть на память свое участие в празднике, его атмосферу и лучшие моменты все желающие смогут в фотозонах, созданных на площадке мероприятия.